10 decembrie: Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Declarația Universală adoptată în 1948, cel mai tradus document din lume

Ziua Drepturilor Omului este marcată anual pe 10 decembrie. Această zi este dedicată unuia dintre cele mai importante și inovatoare angajamente globale: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului reprezintă un document de referinţă. Documentul proclamă drepturile inalienabile pentru toţi oamenii, indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limbă, opinie politică sau de altă natură, origine naţională sau socială, proprietate, naştere sau alt statut.

Sloganul din acest an este: „Drepturile omului – esenţialele noastre de zi cu zi”. Acesta subliniază ideea că drepturile fundamentale sunt parte din viața cotidiană a oricui, potrivit un.org.

Tema din acest an își propune să reconecteze oamenii cu drepturile omului, arătând modul în care acestea ne modelează viața de zi cu zi, adesea în feluri pe care poate nu le observăm întotdeauna.

Prea des considerate evidente sau văzute ca idei abstracte, drepturile omului reprezintă esențialele pe care ne bazăm în fiecare zi.

Prin reducerea decalajului dintre principiile drepturilor omului și experiențele cotidiene, campania din acest an își propune să stimuleze conștientizarea, să inspire încredere și să încurajeze acțiunea colectivă.

Totodată, campania subliniază că drepturile omului sunt pozitive, esențiale și realizabile.

Declarația a fost proclamată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la Paris la 10 decembrie 1948 și stabilește, pentru prima dată, drepturile fundamentale ale omului care trebuie protejate universal.

„Este absolut clar că avem nevoie să recâştigăm universalitatea drepturilor omului, indivizibilitatea drepturilor omului şi avem nevoie să găsim o nouă energie care motivează tinerii din întreaga lume”, a declarat cu această ocazie Volker Türk, Înaltul comisarul al ONU pentru drepturile omului.

Ce semnifică declarația după 77 de ani

În deceniile de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948, drepturile omului au devenit mai recunoscute și mai garantate pe tot globul.

De atunci, declarația a servit ca fundație pentru un sistem extins de protecție a drepturilor omului, care astăzi se concentrează și asupra grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilități, popoarele indigene și migranții.

Cu toate acestea, promisiunea ONU, a demnității și egalității în drepturi, a fost supusă unui asalt susținut în ultimii ani.

Pe măsură ce lumea se confruntă cu provocări noi și în curs, pandemii, conflicte, inegalități explozive, sistem financiar global falimentar moral, rasism, schimbări climatice, valorile și drepturile consacrate în DUDO oferă ghiduri pentru acțiunile colective care nu lasă pe nimeni în urmă.

