Connect with us

Eveniment

Vremea în Alba, în săptămâna 12-18 ianuarie: Ger, ninsori și polei, apoi vremea se schimbă brusc. Prognoza meteo pe localități

vremea in alba meteo prognoza

Publicat

acum 30 de secunde

Vremea în Alba, în săptămâna 12–18 ianuarie: Ger, ninsori și polei, apoi schimbare bruscă a vremii. Prognoza meteo pe localități. Săptămâna 12–18 ianuarie începe cu un val de aer extrem de rece, cu temperaturi care pot coborî până la -19 grade Celsius.

Apoi, la mijlocul săptămânii vremea se încălzește. Vor fi temperaturi pozitive atât în zonele de deal, cât și la munte. Spre finalul săptămânii temperaturile vor scădea din nou. Sunt anunțate precipitații mixte: la început câteva fulguieli, urmate de ploaie și lapoviță în mai multe zone.

Citește și Vremea se va răci semnificativ în toată țara în următoarele zile. Climatolog: Cea mai friguroasă lună Ianuarie din ultimii 7 ani

Luni, 12 ianuarie: Ger puternic în tot județul, cu minime de până la -19 grade Celsius. Cer predominant noros, local fulguieli și ninsori slabe, mai ales în zonele montane.

Marți, 13 ianuarie: Vremea se mai încălzește, dar rămâne rece. Apar ninsori, lapoviță și pe alocuri ploaie înghețată, cu risc de polei.

Miercuri, 14 ianuarie: Temperaturile cresc semnificativ. Maximele se apropie de 0–3 grade Celsius. Precipitațiile se transformă treptat în ploaie și burniță, local înghețată.

Joi, 15 ianuarie: Vreme relativ blândă pentru această perioadă. Soarele își face apariția printre nori în zonele joase, în timp ce la munte persistă ploaia și burnița înghețată.

Vineri, 16 ianuarie: Cer variabil, cu nori și perioade însorite. Temperaturile cresc și mai mult, cu maxime ce ajung până la 5 - 7 grade. Dimineața și noaptea rămâne frig.

Sâmbătă, 17 ianuarie: Vreme stabilă, fără precipitații însemate. Nori joși în zonele joase, mai mult soare la munte. Temperaturile se mențin ușor peste normalul perioadei.

Duminică, 18 ianuarie: Ușoară răcire a vremii. Nori joși în majoritatea localităților din județ, dar condiții mai bune în zonele montane, unde vremea va fi predominant însorită.

Vremea în Alba, în săptămâna 12-18 ianuarie. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Vremea în Alba: Luni, 12 ianuarie

Alba Iulia: minime de -19 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -19 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -15 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; o fulguială

Oaşa: minime de -14 grade Celsius, maxime de -9 grade Celsius; câțiva fulgi

Aiud: minime de -19 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de -19 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de -18 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare sporadică

Zlatna: minime de -16 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de -18 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; nori joși

Câmpeni: minime de -18 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; nori joși

Arieşeni: minime de -16 grade Celsius, maxime de -12 grade Celsius; câțiva fulgi

Cugir: minime de -19 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Marți, 13 ianuarie

Alba Iulia: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Sebeș: minime de -7 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare amestecată cu lapoviță și ploaie înghețată

Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de -9 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Blaj: minime de -9 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Ocna Mureş: minime de -9 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoarea se transformă în ploaie înghețată

Abrud: minime de -6 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; perioade de ninsoare

Câmpeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; perioade de ninsoare

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoarea se transformă în ploaie înghețată

Cugir: minime de -7 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Vremea în Alba: Miercuri, 14 ianuarie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nu atât de frig

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nu atât de frig

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva averse scurte

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ploaie înghețată și burniță înghețată

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nu atât de frig

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nu atât de frig

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; nu atât de frig

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie scurtă

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie scurtă

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nu atât de frig

Vremea în Alba: Joi, 15 ianuarie

Alba Iulia: minime de -1 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Sebeș: minime de -1 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soarele răzbate dintre nori

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Vremea în Alba: Vineri, 16 ianuarie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ocazional, ploaie ușoară și ploaie înghețată

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Sâmbătă, 17 ianuarie

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare cu nori

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare cu nori

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Duminică, 18 ianuarie

Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Blaj: minime de -7 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

sursa: accuweather.com

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

vremea in alba meteo prognoza
Evenimentacum 30 de secunde

Vremea în Alba, în săptămâna 12-18 ianuarie: Ger, ninsori și polei, apoi vremea se schimbă brusc. Prognoza meteo pe localități
Evenimentacum 41 de minute

Misterul mesajelor de pe WhatsApp, prin care prietenii îți cer bani. Cum funcționează noua înșelătorie
Evenimentacum O oră

Prognoza meteo săptămânală ANM: Temperaturi de până la minus 19 grade în zilele următoare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

VIDEO: Primăria Blaj deszăpezește parcarea Sălii Polivalente, înaintea meciului dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari
Administrațieacum 2 zile

Când și cum se pot plăti taxele și impozitele pentru anul 2026 la Alba Iulia. Precizările primăriei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Impozitul pe proprietate 2026. Precizări OFICIALE de la Guvern: Banii colectați din impozite și taxe rămân la bugetele locale
Economieacum 8 ore

Sprijin de până la un milion de euro pentru fermierii din domeniul producției strugurilor de masă. Ghidul, în consultare publică
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 8 ore

Numerele la LOTO, la extragerea din 11 ianuarie, aduc premii uriașe. Reporturi de milioane de euro la tragerile Loto 6/49 şi Joker
Evenimentacum 11 ore

11 ianuarie: Ziua Națională a Artei Fotografice în România. A fost aleasă în onoarea lui Carol Popp de Szathmáry
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 7 ore

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum 9 ore

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 ore

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Evenimentacum 2 zile

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Personalul didactic auxiliar va putea fi detașat, precum profesorii. Ce categorii sunt vizate de modificările la Legea Educației
Educațieacum o zi

Școlile încep de luni să întocmească liste cu profesoarele care vor să își continue activitatea până la 65 de ani
Mai mult din Educatie