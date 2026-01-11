Vremea în Alba, în săptămâna 12-18 ianuarie: Ger, ninsori și polei, apoi vremea se schimbă brusc. Prognoza meteo pe localități

Vremea în Alba, în săptămâna 12–18 ianuarie: Ger, ninsori și polei, apoi schimbare bruscă a vremii. Prognoza meteo pe localități. Săptămâna 12–18 ianuarie începe cu un val de aer extrem de rece, cu temperaturi care pot coborî până la -19 grade Celsius.

Apoi, la mijlocul săptămânii vremea se încălzește. Vor fi temperaturi pozitive atât în zonele de deal, cât și la munte. Spre finalul săptămânii temperaturile vor scădea din nou. Sunt anunțate precipitații mixte: la început câteva fulguieli, urmate de ploaie și lapoviță în mai multe zone.

Luni, 12 ianuarie: Ger puternic în tot județul, cu minime de până la -19 grade Celsius. Cer predominant noros, local fulguieli și ninsori slabe, mai ales în zonele montane.

Marți, 13 ianuarie: Vremea se mai încălzește, dar rămâne rece. Apar ninsori, lapoviță și pe alocuri ploaie înghețată, cu risc de polei.

Miercuri, 14 ianuarie: Temperaturile cresc semnificativ. Maximele se apropie de 0–3 grade Celsius. Precipitațiile se transformă treptat în ploaie și burniță, local înghețată.

Joi, 15 ianuarie: Vreme relativ blândă pentru această perioadă. Soarele își face apariția printre nori în zonele joase, în timp ce la munte persistă ploaia și burnița înghețată.

Vineri, 16 ianuarie: Cer variabil, cu nori și perioade însorite. Temperaturile cresc și mai mult, cu maxime ce ajung până la 5 - 7 grade. Dimineața și noaptea rămâne frig.

Sâmbătă, 17 ianuarie: Vreme stabilă, fără precipitații însemate. Nori joși în zonele joase, mai mult soare la munte. Temperaturile se mențin ușor peste normalul perioadei.

Duminică, 18 ianuarie: Ușoară răcire a vremii. Nori joși în majoritatea localităților din județ, dar condiții mai bune în zonele montane, unde vremea va fi predominant însorită.

Vremea în Alba, în săptămâna 12-18 ianuarie. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Vremea în Alba: Luni, 12 ianuarie

Alba Iulia: minime de -19 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -19 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -15 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; o fulguială

Oaşa: minime de -14 grade Celsius, maxime de -9 grade Celsius; câțiva fulgi

Aiud: minime de -19 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de -19 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de -18 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare sporadică

Zlatna: minime de -16 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de -18 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; nori joși

Câmpeni: minime de -18 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; nori joși

Arieşeni: minime de -16 grade Celsius, maxime de -12 grade Celsius; câțiva fulgi

Cugir: minime de -19 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Marți, 13 ianuarie

Alba Iulia: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Sebeș: minime de -7 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare amestecată cu lapoviță și ploaie înghețată

Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de -9 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Blaj: minime de -9 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Ocna Mureş: minime de -9 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoarea se transformă în ploaie înghețată

Abrud: minime de -6 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; perioade de ninsoare

Câmpeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; perioade de ninsoare

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoarea se transformă în ploaie înghețată

Cugir: minime de -7 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Vremea în Alba: Miercuri, 14 ianuarie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nu atât de frig

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nu atât de frig

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva averse scurte

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ploaie înghețată și burniță înghețată

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nu atât de frig

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nu atât de frig

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; nu atât de frig

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie scurtă

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie scurtă

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nu atât de frig

Vremea în Alba: Joi, 15 ianuarie

Alba Iulia: minime de -1 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Sebeș: minime de -1 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soarele răzbate dintre nori

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Vremea în Alba: Vineri, 16 ianuarie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ocazional, ploaie ușoară și ploaie înghețată

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Sâmbătă, 17 ianuarie

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare cu nori

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare cu nori

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Duminică, 18 ianuarie

Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Blaj: minime de -7 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

sursa: accuweather.com

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News