Vremea în Alba, în săptămâna 12-18 ianuarie: Ger, ninsori și polei, apoi vremea se schimbă brusc. Prognoza meteo pe localități
Vremea în Alba, în săptămâna 12–18 ianuarie: Ger, ninsori și polei, apoi schimbare bruscă a vremii. Prognoza meteo pe localități. Săptămâna 12–18 ianuarie începe cu un val de aer extrem de rece, cu temperaturi care pot coborî până la -19 grade Celsius.
Apoi, la mijlocul săptămânii vremea se încălzește. Vor fi temperaturi pozitive atât în zonele de deal, cât și la munte. Spre finalul săptămânii temperaturile vor scădea din nou. Sunt anunțate precipitații mixte: la început câteva fulguieli, urmate de ploaie și lapoviță în mai multe zone.
Luni, 12 ianuarie: Ger puternic în tot județul, cu minime de până la -19 grade Celsius. Cer predominant noros, local fulguieli și ninsori slabe, mai ales în zonele montane.
Marți, 13 ianuarie: Vremea se mai încălzește, dar rămâne rece. Apar ninsori, lapoviță și pe alocuri ploaie înghețată, cu risc de polei.
Miercuri, 14 ianuarie: Temperaturile cresc semnificativ. Maximele se apropie de 0–3 grade Celsius. Precipitațiile se transformă treptat în ploaie și burniță, local înghețată.
Joi, 15 ianuarie: Vreme relativ blândă pentru această perioadă. Soarele își face apariția printre nori în zonele joase, în timp ce la munte persistă ploaia și burnița înghețată.
Vineri, 16 ianuarie: Cer variabil, cu nori și perioade însorite. Temperaturile cresc și mai mult, cu maxime ce ajung până la 5 - 7 grade. Dimineața și noaptea rămâne frig.
Sâmbătă, 17 ianuarie: Vreme stabilă, fără precipitații însemate. Nori joși în zonele joase, mai mult soare la munte. Temperaturile se mențin ușor peste normalul perioadei.
Duminică, 18 ianuarie: Ușoară răcire a vremii. Nori joși în majoritatea localităților din județ, dar condiții mai bune în zonele montane, unde vremea va fi predominant însorită.
Vremea în Alba, în săptămâna 12-18 ianuarie. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Vremea în Alba: Luni, 12 ianuarie
Alba Iulia: minime de -19 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -19 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de -15 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; o fulguială
Oaşa: minime de -14 grade Celsius, maxime de -9 grade Celsius; câțiva fulgi
Aiud: minime de -19 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de -19 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de -18 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare sporadică
Zlatna: minime de -16 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de -18 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; nori joși
Câmpeni: minime de -18 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; nori joși
Arieşeni: minime de -16 grade Celsius, maxime de -12 grade Celsius; câțiva fulgi
Cugir: minime de -19 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Marți, 13 ianuarie
Alba Iulia: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Sebeș: minime de -7 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare amestecată cu lapoviță și ploaie înghețată
Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare
Aiud: minime de -9 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Blaj: minime de -9 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Ocna Mureş: minime de -9 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoarea se transformă în ploaie înghețată
Abrud: minime de -6 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; perioade de ninsoare
Câmpeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; perioade de ninsoare
Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoarea se transformă în ploaie înghețată
Cugir: minime de -7 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Vremea în Alba: Miercuri, 14 ianuarie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nu atât de frig
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nu atât de frig
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva averse scurte
Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ploaie înghețată și burniță înghețată
Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nu atât de frig
Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nu atât de frig
Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; nu atât de frig
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie scurtă
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie scurtă
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nu atât de frig
Vremea în Alba: Joi, 15 ianuarie
Alba Iulia: minime de -1 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
Sebeș: minime de -1 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soarele răzbate dintre nori
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
Vremea în Alba: Vineri, 16 ianuarie
Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ocazional, ploaie ușoară și ploaie înghețată
Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Sâmbătă, 17 ianuarie
Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare cu nori
Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși
Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; vreme cu nori și soare
Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori
Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare cu nori
Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Duminică, 18 ianuarie
Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși
Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși
Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși
Blaj: minime de -7 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși
sursa: accuweather.com
