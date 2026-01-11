Misterul mesajelor de pe WhatsApp, prin care prietenii îți cer bani. Cum funcționează noua înșelătorie

Misterul mesajelor de pe WhatsApp, prin care prietenii îți cer bani: O nouă înşelătorie prin intermediul aplicaţiei de mesagerie a început să facă victime în România.

Dacă ai primit un mesaj de genul: ”Salut, poți să-mi împrumuți 3500 de lei? Am nevoie în cont, ți-i dau mâine înapoi” de la un prieten din agenda telefonică, trebuie să știi că telefonul lui este infectat.

Telefoanele se infectează foarte ușor, iar atacatorii pot ulterior trimite mesaje în numele dumneavoastră și pot cere bani unor cunoscuți.

Concret, atacul vine printr-un link care, aparent, ar fi primit din partea unei firme de curierat şi care, odată accesat, ar transmite date despre un colet.

În realitate, acest link duce către o pagină falsă, care îi ajută pe atacatori să fure contul victimei.

Procurorul şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, Adrian Radu, atrage public atenţia asupra noii metode de înşelăciune, transmit Știrile ProTV.

Metoda este similară celei prin care utilizatorilor li se cerea să voteze concurentă la un concurs de balet, însă de data aceasta mesajul primit este trimis, aparent, de la o firmă de curierat, prin care ţinta este anunţata în legătură cu un colet şi i se cere să acceseze un link.

„Linkul duce către o pagină falsă, care imită paginile WhatsApp/firmei de curierat, unde ţi se cere numărul de telefon şi apoi codul primit prin SMS.

Acel cod NU este pentru colet, ci este codul de autentificare WhatsApp”, a explicat Adrian Radu.

Cum se fură contul:

Intri pe linkul fals; Introduci numărul de telefon; Primeşti SMS cu cod WhatsApp; Introduci codul pe site-ul fals; Atacatorul se autentifică pe WhatsApp-ul tău Pierzi accesul la cont.

Ulterior atacatorii au acces la agenda telefonică şi trimit mesaje contactelor, cerând în numele celui căruia i-au furat contul, cu împrumut, prin transfer bancar, diverse sume de bani, până în ziua următoare.

Mesajele sunt de tipul: „Bună. Scuze de întrebare, dar ai cumva 3.200 de lei pe card? Ţi-i rеturnez mâinе diminеaţă ????”.

„Dacă accesaţi linkul, vi se fură contul dacă nu aveţi autentificarea în doi paşi”, atrage atenţia procurorul.

Acesta recomandă utilizatorilor aplicaţiei să activeze autentificarea în doi paşi pe WhatsApp (Settings → Account → Two-step verification), să nu acceseze linkuri din SMS-uri neaşteptate, întrucât curierii nu cer niciodată coduri WhatsApp şi să verifice expeditorul real accesând aplicaţia oficială şi tastând manual site-ul companiei de curierat.

