11 noiembrie: Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia printr-o ceremonie comemorativă

11 noiembrie: Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia printr-o ceremonie comemorativă. Orașul va găzdui, marți, 11 noiembrie 2025, de la ora 11.00, o ceremonie dedicată Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, eveniment care va avea loc la Troița Veteranilor din Teatrele de Operații, amplasată în Cimitirul Eroilor din municipiu.

Manifestarea este organizată pentru a aduce un omagiu celor care au servit România în misiunile internaționale, contribuind la menținerea păcii și securității.

Programul oficial al evenimentului va debuta la ora 10.40, cu primirea invitaților, urmată de intonarea Imnului Național al României și păstrarea unui moment de reculegere în memoria eroilor.

Serviciul religios va fi oficiat de reprezentanți ai cultelor, după care vor fi rostite alocuțiuni privind semnificația Zilei Veteranilor și va fi evocată personalitatea eroului sublocotenent post-mortem Popa Vasile-Claudiu. Ceremonia se va încheia cu depuneri de jerbe și buchete de flori la monument.

La eveniment vor participa reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Alba, Consiliului Județean Alba, Primăriei municipiului Alba Iulia, membri ai Parlamentului României și ai Parlamentului European, reprezentanți ai Arhiepiscopiilor Ortodoxă și Romano-Catolică, ai unităților militare din Garnizoana Alba Iulia, ai Direcției Regionale de Informații „Transilvania Sud” Sibiu, ai Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Alba, Cercului Militar, Universității „1 Decembrie 1918”, Muzeului Național al Unirii, precum și membri ai mai multor asociații ale veteranilor și cadrelor militare în rezervă, societăți culturale și organizații civice.

Ceremonia de la Alba Iulia se înscrie în seria manifestărilor organizate la nivel național pentru a marca Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, o zi dedicată recunoștinței față de militarii români care au participat la misiuni sub drapelul României, în afara granițelor țării.

