Eveniment

Incendiu la o cabană din Pâclișa. Focul a izbucnit la acoperiș

Publicat

acum 25 de secunde

Un incendiu a izbucnit joi spre vineri noapte, la o cabană din Pâclișa, cartier aparținător al municipiului Alba Iulia. Pompierii au fost anunțați printr-un apel la 112.

Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului, afectând o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor.

Pompierii au reușit localizarea incendiului, împiedicând extinderea acestuia.

UPDATE: 2:30Intervenția continuă pentru stingerea în totalitate a focului și pentru înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.

Reprezentanții ISU Alba au transmis că nu au fost înregistrate victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și a cercetărilor la fața locului.

