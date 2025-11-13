13 noiembrie: Ziua Internațională a Bibliei. Ce nu știai despre cea mai influentă carte a lumii

13 noiembrie: Ziua Internațională a Bibliei. Puține cărți au modelat lumea așa cum a făcut-o Biblia. Este o ocazie nu doar de a omagia textul sacru, ci și de a reflecta la felul în care el continuă să influențeze cultura, limbajul și gândirea occidentală, la peste două milenii de la primele sale scrieri.

Pentru credincioși, Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru istorici, este o arhivă a umanității. Pentru scriitori, este sursă de simboluri, ritm și imaginație.

Indiferent din ce perspectivă o privești, Biblia a reușit ceva rar: să fie în același timp manual de viață spirituală și fundament cultural al unei civilizații.

Mult timp, Biblia nu a existat sub forma unui volum unitar. Primele texte circulau pe suluri de pergament, separate, și erau citite doar de preoți sau cărturari.

Abia în secolul al IV-lea s-a conturat ceea ce numim „canon biblic”, adică o selecție oficială de texte considerate inspirate divin.

Biblia Gutenberg (1455) este considerată prima carte tipărită în masă. Ea a revoluționat modul în care oamenii aveau acces la cunoaștere, deschizând drumul Reformei și Renașterii. Practic, tiparul s-a născut pentru a tipări Biblia.

Estimat, s-au tipărit peste 5 miliarde de exemplare. Nu există niciun alt titlu care să se apropie de acest record.

În România, ziua de 13 noiembrie are o rezonanță aparte. De la Biblia de la București din 1688, prima traducere completă în română, până la edițiile moderne tipărite în milioane de exemplare, textul sacru a contribuit decisiv la formarea limbii și identității culturale românești.

Traducerea ei a fost, la vremea respectivă, un act de cultură națională, nu doar de credință.

Indiferent de credință, Biblia a rămas un reper universal. A generat expresii intrate în limbajul comun („fiul risipitor”, „ochi pentru ochi”, „lup în blană de miel”), a inspirat picturi, muzică, poezie și a stat la baza unor concepte juridice și morale.

În fiecare an, în jurul acestei date, biserici, universități și edituri organizează conferințe, expoziții sau lecturi publice ale textului biblic.

