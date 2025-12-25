Connect with us

Vouchere de 50 de lei pentru energie electrică. Programul continuă și în 2026

Vouchere de 50 de lei pentru energie electrică. Programul privind voucherele de 50 de lei pentru energie electrică se prelungește în 2026, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

La întrebarea dacă cotele de persoane vulnerabile vor crește sau vor rămâne aceleași, ministrul Finanțelor a răspuns că programul se prelungește, dar că ritmul de înscriere depinde de cetățeni.

Vouchere de 50 de lei pentru energie electrică

„În primul rând nu depinde neapărat de noi pentru că în acest program e vorba de ritmul în care se fac înscrierile în program.

Am prognozat împreună pe baza unui impact al Ministerului Muncii o creștere a ritmului de înscriere în 2026. Dar este o prognoză, nu știm exact câte persoane se vor înrola în 2026. Ministerul Muncii are un impact detaliat în această zonă”, a declarat Alexandru Nazare, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă limitele de venit - 1.740-1.980 de lei pentru persoanele singure - se vor schimba, ministrul a fost categoric: „Nu, nu, nu se schimbă. Se prelungește programul și se prelungește programul luând în calcul o creștere a ritmului de înscriere în el”.

Cum se acordă voucherele pentru plata facturilor la energie electrică

Persoanele eligibile pentru sprijinul financiar pot depune cereri online în aplicația informatică EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor la energie  - disponibilă la adresa epids.mmuncii.ro.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică.

De acest sprijin financiar pot beneficia:

  • persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;
  • familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

Potrivit autorităților, solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată.

Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.

În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.

Pentru informații suplimentare și asistență, cetățenii au la dispoziție numărul de Call-center 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro.

