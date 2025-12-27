Un deținut închis la Aiud pentru o faptă greu de descris în cuvinte a vrut să fie eliberat condiționat. Victima a fost sora sa

Un bărbat închis la Penitenciarul Aiud care și-a violat sora a vrut să fie eliberat condiționat. Mai exact, deși pedeapsa de opt ani pe care a primit-o ar urma să se termine în 2028, bărbatul vrea să iasă mai devreme din penitenciar.

În data de 17 decembrie 2025, magistrații Judecătoriei Aiud au dat o decizie legată de cererea acestuia. Mai exact executarea pedepsei a început în data de 13 iunie 2020 și ar urma să se termine la data 12 iunie 2028.

Potrivit documentului citat, acesta a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, victima fiind chiar sora sa în vârstă de 16 ani, acesta profitând de starea de traumă psihică în care se afla minora ca urmare a abuzurilor sexuale la care a fost supusă anterior de tatăl ei.

Ajuns în fața instanței, din caracterizarea aflată la dosar rezultă că intimatul nu are antecedente penale, iar pe parcursul executării pedepsei a fost sancţionat disciplinar de 3 ori, sancţiunile fiind în prezent ridicate, a fost recompensat de 31 ori şi a obţinut 230 de zile câştigate prin muncă.

De asemenea, se constată că intimatul a participat la activităţile şi programele educaţionale, sociale şi psihologice desfăşurate în penitenciar şi la care a fost selectat.

Încă nu este clar dacă se poate reintegra în societate

Totodată, așa cum reiese din caracterizarea aflată la dosarul cauzei, pe parcursul executării pedepsei petentul a fost sancţionat disciplinar pentru comiterea a trei abateri disciplinare.

Cu toate că aceste abateri au fost săvârșite în perioada de început a executării pedepsei, iar sancțiunile disciplinare au fost ulterior ridicate prin recompensele dobândite, instanța reține că aceste aspecte denotă continuarea unui comportament neadecvat a petentului chiar și după încarcerarea sa, fapt ce nu creează instanței convingerea că a fost eliminat orice risc de a se mai înfrânge normele legii penale pe viitor, că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.

Drept urmare magistrații au respins cererea deținutului și nu au permis eliberarea condiționată.

