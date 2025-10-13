13 octombrie: Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor

În 2025, Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor solicită două acțiuni: creșterea finanțării pentru reducerea riscului de dezastre în bugetele publice și internaționale este prima dintre acestea și a doua este asigurarea faptului că toate investițiile private și în dezvoltare sunt bazate pe riscuri și reziliente.

Costul tot mai mare al dezastrelor reflectă impactul tot mai mare al schimbărilor climatice și al alegerilor de dezvoltare deficitare, potrivit www.un.org.

În timp ce costurile directe ale dezastrelor ajung la aproximativ 202 miliarde de dolari anual, impactul economic mai larg este estimat la 2,3 trilioane de dolari. Națiunile în curs de dezvoltare suferă cel mai mult, în timp ce țările mai bogate se confruntă cu pierderi financiare mari, conform sursei citate de Agerpres.

În ciuda acestui fapt, investițiile în Reducerea riscului de dezastre (RRD) rămân minime. Mai puțin de 1% din bugetele publice sunt alocate RRD, iar doar 2% din proiectele de asistență oficială pentru dezvoltare au inclus obiective RRD între 2019 și 2023. Finanțarea umanitară pentru pregătire este, de asemenea, în scădere.

Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor 2024 a avut ca obiectiv rolul educației în protejarea și împuternicirea copiilor pentru un viitor fără dezastre.

Pentru a proteja copiii de dezastre, țările trebuie să ia în considerare vulnerabilitățile și cerințele acestora atunci când elaborează strategii naționale și locale de reducere a riscului de dezastre. Este la fel de important să împuternicim copiii și tinerii și să le oferim oportunitatea de a contribui la reducerea riscului de dezastre, așa cum este subliniat în Cadrul Sendai pentru reducerea riscului de dezastre (2015-2030), arată www.un.org.

Împuternicirea copiilor, în special prin educație, îi poate echipa să se protejeze și să devină agenți ai schimbării în familiile și comunitățile lor, împărtășind ceea ce au învățat. Acest lucru este relevant în special în contextul efortului global de extindere a sistemelor de avertizare timpurie în cadrul inițiativei Secretarului General al ONU „Avertizare timpurie pentru toți”, potrivit sursei citate.

În 2023, Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor a abordat legătura dintre dezastre și inegalitate. Dezastrele și inegalitatea sunt două fețe ale aceleiași monede. Fiecare adversitate o întărește pe cealaltă: accesul inegal la servicii îi lasă pe cei mai vulnerabili expuși pericolului dezastrelor, în timp ce efectele dezastrelor exacerbează inegalitățile și îi împing pe cei mai expuși riscurilor și mai mult în sărăcie, potrivit www.un.org.

În 2022, Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor a avut în vedere punctul G al Cadrului Sendai: ‘Creșteți în mod substanțial disponibilitatea și accesul la sistemele de avertizare timpurie pentru mai multe pericole cu informații și evaluări privind riscurile de dezastre pentru oameni până în 2030’.

Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor a fost desemnată prin rezoluția 64/200 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care a decis, în 2009, marcarea acestei zile în fiecare an la 13 octombrie.

Înaintea acestei decizii, o altă rezoluție a Adunării Generale a ONU, 44/236 din 22 decembrie 1989, stabilea ca Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale să aibă loc în cea de-a doua zi de miercuri a lunii octombrie. Ziua trebuia să fie marcată în fiecare an în cadrul Deceniului internațional pentru reducerea dezastrelor naturale, 1990-1999.

La cea de-a treia Conferință mondială a ONU privind reducerea riscului de dezastre, care a avut loc în martie 2015, în Sendai, Japonia, comunitatea internațională a fost avertizată asupra faptului că dezastrele afectează cel mai mult la nivel local și au un mare potențial în a provoca pierderi de vieți omenești și serioase probleme sociale și economice. Dezastrele cu debut brusc generează deplasarea a milioane de oameni în fiecare an. Este necesar, în această situație, ca la nivel local, capacitățile să fie consolidate de urgență.

Cadrul Sendai are în vedere desfășurarea de acțiuni orientate pentru reducerea riscului dezastrelor, a riscului de dezastre la scară mică și la scară largă, cauzate de accidente provocate de om sau din cauze naturale, precum și a celor legate de mediu, a pericolelor și riscurilor tehnologice și biologice.

sursa: Agerpres.ro

