Radare de weekend în Alba. Locații în care Poliția Rutieră monitorizează circulația, în perioada 20-21 decembrie

Radare de weekend în Alba, 20-21 decembrie. Polițiștii rutieri monitorizează traficul și în acest weekend, în diferite locații din județ.

Polițiștii rutieri acționează sâmbătă, 20 decembrie, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice.

Potrivit IPJ Alba, sistemele e-sigur vor acționa în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile.

Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Amplasarea radarelor în perioada 20-21 decembrie 2025

Drumul Naţional 1: Alba Iulia - Sântimbru - Oiejdea - Galda de Jos - Teiuş - Aiud - Inoc - limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1: Sebeş - Cut - Cunţa - limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7: Săliştea - Șibot - limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C: Sebeş - Petreşti - Săsciori

Drumul Naţional 74: Ighiu - Zlatna - Feneş - Abrud - Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75: Câmpeni - Gârda - Arieşeni

Drumul Naţional 75: Baia de Arieş - Lupşa

Alba Iulia: Bulevardul Încoronării - Bulevardul Ferdinand I - strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş: strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir: strada Victoriei

Ocna Mureş: Războieni - Noşlac

Totuși, radare pot fi amplasate și în alte locații.

Potrivit Codului Rutier, limitele maxime de viteză sunt de:

50 km/oră în localităţi (în unele cazuri, limita este mai mare, dar de maximum 80 km/oră sau mai mică, dar minimum 30 km/oră)

90 km/oră pe drumuri naţionale, judeţene, comunale

100 km/oră pe drumuri naţionale europene

120 km/oră pe drumuri expres

130 km/oră pe autostrăzi

Care sunt vitezele maxime admise, în funcție de categoriile de autovehicule?

Vitezele maxime admise în afara localităţilor pentru autovehiculele din categoriile A şi B

130 km/h pe autostrăzi

120 km/h pe drumurile expres

100 km/h pe drumurile naţionale europene (E)

90 km/h pe celelalte categorii de drumuri

Pentru autovehiculele din categoriile C, D şi categoria D1

110 km/h pe autostrăzi

100 km/h pe drumurile expres

90 km/h pe drumurile naţionale europene (E)

80 km/h pe celelalte categorii de drumuri

Pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 şi C1

90 km/h pe autostrăzi

85 km/h pe drumuri expres

80 km/h pe drumurile naţionale europene (E)

70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri

Conform legislației rutiere în vigoare, conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare.

Conducătorii de autovehicule care sunt depistați încălcând regimul legal de viteză sunt sancționați contravențional astfel:

depășirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 405 și 607,5 lei (2 – 3 puncte-amendă) și 2 puncte de penalizare

depășirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 810 și 1.012,5 lei (4 – 5 puncte-amendă) și 3 puncte de penalizare

depășirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.215 și 1.620 de lei (6 – 8 puncte-amendă) și 4 puncte de penalizare

depășirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și 6 puncte de penalizare

depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile

depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile

