Connect with us

Eveniment

14 octombrie: Sfânta Parascheva, sărbătorită de credincioși. Ce nume sunt celebrate în această zi. Cui îi poți spune La mulți ani

Publicat

acum 2 ore

14 octombrie: Sfânta Parascheva este sărbătorită în fiecare an de credincioși, în 14 octombrie.Numită în popor Sfânta Vineri, este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, cât și a sărmanilor.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea. S-a născut în Epivat (azi Boiados), în Tracia, pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol.

Numele Cuvioasei înseamnă în limba greacă „Vineri”. Unii cercetători consideră că „Sfânta Vineri” provine din cultul zeiţei romane Venus, care în mitologia romană era zeiţa justiţiară.

Şi în mitologia românească, „Sfânta Vineri” este o divinitate intransigentă, justiţiară, fiind imaginată în chip de văduvă foarte bătrână  şi aducătoare de năpastă, iar când devine ocrotitoare, poartă chipul unei bătrâne veghetoare la sănătatea oamenilor şi la fertilitate.

Ziua ei de pomenire este 14 octombrie, care a fost data decesului său, în secolul al XI-lea.

Sfanta Vineri era considerata stăpână peste lumea femeilor, îndeletnicirile acestora (cusutul, torsul, țesutul) fiind controlate de ea.

Considerată apărătoarea călătorilor, păsărilor și animalelor, ea dăruia și frumusețe fetelor care o ascultau.

Moaștele Sfintei Parascheva

Moaștele Cuvioasei au fost păstrate aproape 200 de ani într-o biserică din Epivat, apoi la Târnovo.

În secolul al XVI-lea au fost duse la Constantinopol. În anul 1641, pe 13 iunie, voievodul Vasile Lupu a reușit să le aducă la Iași, așezându-le în biserica Mănăstirii ”Sfinții Trei Ierarhi”.

În prezent, moaștele Cuvioasei Parascheva se află la Catedrala Mitropolitană din Iași. Racla Sfintei Parascheva a fost mutată aici de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în 1888, după ce moaștele au scăpat neatinse din incendiul de la Biserica ”Trei Ierarhi”, potrivit Agerpres.

Cuvioasei Parascheva îi sunt atribuite minuni și vindecări miraculoase. De ziua sa, la Iași are loc în fiecare an un pelerinaj la care participă sute de mii de credincioși din toată țara.

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Parascheva

Puteți trimite mesaje și felicitări rudelor și prietenilor, dacă se numesc:

  • Parascheva
  • Partenie
  • Paraschiv
  • Chivu, Chiva, Chivuța, Vuța
  • Pachita, Paraschita, Parastita
  • Petcu, Parasca, Chivu
  • Paraschivița
  • Parascovea.

Mesaje de Sfânta Parascheva

La mulți ani dragă Vuța! Sfânta al cărui nume îl porți, să te aibă în pază.

Porți un nume sfânt și îți doresc ca Sfânta Cuvioasă Parascheva să te protejeze de rele și să te ajute să alegi mereu calea cea bună. La mulți ani!

Sfânta Parascheva să te aibă în pază, Chivuța! La mulți ani, draga mea prietenă!

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ți se pare ușor. La Mulți Ani!

Mă bucur că exiști în viața mea și mă bucur că Sfânta Parascheva, al cărui numei îl porți, mi te-a dăruit pentru a mă bucura de prietenia ta sinceră și necondiționată.

Sfânta Parascheva să îți dea multă sănătate și să te aibă în pază.

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori!

Fecioară şi maică sfântă, Toţi românii azi te cântă, Că eşti tare milostivă, Preacuvioasă Paraschivă! La mulți ani de ziua numelui!

Sprijin eşti şi alinare, Atoatebiruitoare! Sfânta să te aibă în paza ei.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 4 minute

Comisia Europeană pregătește un plan de acțiune împotriva bullying-ului din online. Măsuri pentru copii și tineri
chiuveta apa robinet apa fara apa potabila
Evenimentacum O oră

Se întrerupe furnizarea apei potabile în mai multe localități din Alba. Lucrări la o stație din rețea
Evenimentacum 2 ore

14 octombrie: Sfânta Parascheva, sărbătorită de credincioși. Ce nume sunt celebrate în această zi. Cui îi poți spune La mulți ani
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 16 ore

Pachetul 3 de măsuri fiscale: Coaliția de Guvernare trebuie să definitiveze lista completă
Administrațieacum o zi

Marți, 14 octombrie: Restricții de trafic pe o stradă din Alba Iulia. Se înlocuiește magistrala de apă. Lucrările durează o lună
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 11 ore

Care este salariul mediu net pe economie în România. Date INS: Inflația, de două ori mai mare decât creșterea
Economieacum 14 ore

Evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice. Rezultatele anchetei ANAF în cazul RICHRBT și al altor 16 firme au ajuns la Parchet
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 13 ore

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 15 ore

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Evenimentacum 2 zile

Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin. Înfrângere pe teren propriu în fața CSO Voluntari
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

14 octombrie: Sfânta Parascheva, sărbătorită de credincioși. Ce nume sunt celebrate în această zi. Cui îi poți spune La mulți ani
Evenimentacum 13 ore

31 octombrie: petrecere pentru copii, de Halloween, la Palatul Principilor din Alba Iulia. Program „Quest & Party la Palat”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 11 ore

Protecția minorilor în mediul online: Comisia Europeană începe acțiuni de control. Cum se verifică vârsta
Evenimentacum 5 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 12 ore

FOTO: Premierul Ilie Bolojan a evaluat stadiul investițiilor de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Evenimentacum 23 de ore

Ministrul Sănătății anunță controale la clinicile private din țară. „Multe funcționează la parterul unui bloc”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

FOTO: Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, calificat la etapa județeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar
Educațieacum o zi

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Mai mult din Educatie