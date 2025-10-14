14 octombrie: Sfânta Parascheva, sărbătorită de credincioși. Ce nume sunt celebrate în această zi. Cui îi poți spune La mulți ani

14 octombrie: Sfânta Parascheva este sărbătorită în fiecare an de credincioși, în 14 octombrie.Numită în popor Sfânta Vineri, este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, cât și a sărmanilor.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea. S-a născut în Epivat (azi Boiados), în Tracia, pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol.

Numele Cuvioasei înseamnă în limba greacă „Vineri”. Unii cercetători consideră că „Sfânta Vineri” provine din cultul zeiţei romane Venus, care în mitologia romană era zeiţa justiţiară.

Şi în mitologia românească, „Sfânta Vineri” este o divinitate intransigentă, justiţiară, fiind imaginată în chip de văduvă foarte bătrână şi aducătoare de năpastă, iar când devine ocrotitoare, poartă chipul unei bătrâne veghetoare la sănătatea oamenilor şi la fertilitate.

Ziua ei de pomenire este 14 octombrie, care a fost data decesului său, în secolul al XI-lea.

Sfanta Vineri era considerata stăpână peste lumea femeilor, îndeletnicirile acestora (cusutul, torsul, țesutul) fiind controlate de ea.

Considerată apărătoarea călătorilor, păsărilor și animalelor, ea dăruia și frumusețe fetelor care o ascultau.

Moaștele Sfintei Parascheva

Moaștele Cuvioasei au fost păstrate aproape 200 de ani într-o biserică din Epivat, apoi la Târnovo.

În secolul al XVI-lea au fost duse la Constantinopol. În anul 1641, pe 13 iunie, voievodul Vasile Lupu a reușit să le aducă la Iași, așezându-le în biserica Mănăstirii ”Sfinții Trei Ierarhi”.

În prezent, moaștele Cuvioasei Parascheva se află la Catedrala Mitropolitană din Iași. Racla Sfintei Parascheva a fost mutată aici de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în 1888, după ce moaștele au scăpat neatinse din incendiul de la Biserica ”Trei Ierarhi”, potrivit Agerpres.

Cuvioasei Parascheva îi sunt atribuite minuni și vindecări miraculoase. De ziua sa, la Iași are loc în fiecare an un pelerinaj la care participă sute de mii de credincioși din toată țara.

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Parascheva

Puteți trimite mesaje și felicitări rudelor și prietenilor, dacă se numesc:

Parascheva

Partenie

Paraschiv

Chivu, Chiva, Chivuța, Vuța

Pachita, Paraschita, Parastita

Petcu, Parasca, Chivu

Paraschivița

Parascovea.

Mesaje de Sfânta Parascheva

La mulți ani dragă Vuța! Sfânta al cărui nume îl porți, să te aibă în pază.

Porți un nume sfânt și îți doresc ca Sfânta Cuvioasă Parascheva să te protejeze de rele și să te ajute să alegi mereu calea cea bună. La mulți ani!

Sfânta Parascheva să te aibă în pază, Chivuța! La mulți ani, draga mea prietenă!

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ți se pare ușor. La Mulți Ani!

Mă bucur că exiști în viața mea și mă bucur că Sfânta Parascheva, al cărui numei îl porți, mi te-a dăruit pentru a mă bucura de prietenia ta sinceră și necondiționată.

Sfânta Parascheva să îți dea multă sănătate și să te aibă în pază.

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori!

Fecioară şi maică sfântă, Toţi românii azi te cântă, Că eşti tare milostivă, Preacuvioasă Paraschivă! La mulți ani de ziua numelui!

Sprijin eşti şi alinare, Atoatebiruitoare! Sfânta să te aibă în paza ei.

