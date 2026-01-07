Autoritățile din Alba continuă intervențiile pentru realimentarea cu energie a sute de case. Peste 260 de oameni sunt pe teren

Autoritățile din Alba continuă miercuri intervențiile în mai multe localități, unde sunt încă probleme cu alimentarea cu energie electrică.

Potrivit datelor de la ora 16:00, numărul gospodăriilor care nu sunt alimentate cu energie electrică este de 254 din șapte localități.

Potrivit datelor furnizate de Instituția Prefectului Alba, în prezent, un numar de 29 de echipe ale sucursalei județene a Distribuție Energie Electrică România (DEER), se află în teren.

Este vorba despre 265 de persoane care acționează în total, în județ. Acestea lucrează în condiții foarte dificile, la înălțime și sub un frig pătrunzător.

”La momentul de față sunt dislocate pe raza județului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU și 17 DEER.) Aceste generatoare vor fi puse în funcțiune, în zone critice, în funcție de situația din teren, conform analizei DEER pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectați” au precizat reprezentanții instituției.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 4 utilaje.

Județul este în continuare sub cod galben.

