Connect with us

Eveniment

15 octombrie: Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini. Obiceiul care ajută la prevenirea bolilor infecțioase

Publicat

acum 4 ore

15 octombrie: Ziua mondială a spălatului pe mâini este marcată anual la această dată şi este dedicată creşterii gradului de conştientizare şi înţelegere cu privire la importanţa spălatului pe mâini cu săpun ca un mod simplu şi eficient pentru a preveni bolile şi pentru a salva vieţi.

Pentru a creşte gradul de informare privind importanţa şi necesitatea spălatului pe mâini, Organizaţia Mondială a Sănătăţii susţine acţiunile desfăşurate în această zi, acţiuni care au la bază o temă stabilită de Global Handwashing Partnership.

Simplul act de spălare al mâinilor cu săpun poate reduce riscul de boli diareice la copii cu până la 47 la sută, potrivit OMS.

Spălarea corectă a mâinilor cu săpun este printre cele mai eficiente şi ieftine metode de prevenire ale acestor boli.

Spălarea mâinilor are efecte pozitive nu doar asupra sănătăţii şi a nutriţiei, dar şi asupra educaţiei, economiei şi a veniturilor proprii.

Obiectivele Zilei Mondiale a Spălatului pe Mâini 2025

  • Promovarea practicilor optime de igienă a mâinilor și identificarea momentelor potrivite pentru utilizarea mănușilor în fluxul de lucru din îngrijirea sănătății.
  • Promovarea includerii igienei mâinilor în strategiile naționale de prevenire și control al infecțiilor (IPC), precum și în procedurile operaționale standard (SOP) la nivelul unităților medicale, conform recomandărilor planului global de acțiune și cadrului de monitorizare WHO 2024-2030.
  • Creșterea gradului de conștientizare privind impactul asupra mediului și climatului al utilizării mănușilor asupra generării și gestionării deșeurilor, mai ales atunci când acestea sunt folosite inutil.

Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini. Cum a început

Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini a fost fondată de Parteneriatul Global pentru Igienizarea Mâinilor, o asociere de agenții guvernamentale, organizații multilaterale, corporații, organizații nonguvernamentale și instituții academice din întreaga lume, scrie National Today.

Această zi reprezintă o oportunitate de a concepe și implementa modalități creative de a-i încuraja pe oameni să se spele pe mâini, mai ales în perioade critice, cum este o pandemie.

Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini a fost celebrată pentru prima dată în anul 2008. Astfel, anul acesta se sărbătoresc 17 ani de la lansarea acestei campanii globale.

De atunci, atât societatea civilă, cât și liderii naționali și influencerii au folosit această ocazie pentru a răspândii înțelegerea și conștientizarea importanței igienizării mâinilor.

Celebrarea continuă să crească de la an, la an, mesajele legate de aceasta fiind preluate de școli, guverne, instituții internaționale, companii private și organizații nonguvernamentale.

Beneficiile acestui obicei

Spălatul pe mâini este esențial pentru menținerea sănătății și prevenirea răspândirii bolilor. Iată câteva motive pentru care este important:

  • Eliminarea germenilor și bacteriilor: Mâinile noastre intră în contact cu numeroase suprafețe și obiecte pe parcursul zilei, acumulând germeni și bacterii care pot provoca infecții. Spălatul corect pe mâini cu apă și săpun elimină majoritatea acestor microorganisme.
  • Prevenirea bolilor infecțioase: Multe boli, cum ar fi gripa, răceala, diareea, hepatita A sau infecțiile respiratorii, se răspândesc prin mâinile murdare. Spălatul regulat ajută la prevenirea contaminării cu aceste virusuri și bacterii.
  • Protejarea celor din jur: Prin menținerea igienei mâinilor, reducem riscul de a transmite germeni către alte persoane, mai ales atunci când pregătim mâncare, îngrijim copii sau persoane vulnerabile.
  • Reducerea răspândirii infecțiilor în comunitate: Spălatul pe mâini este un obicei simplu, dar extrem de eficient, care ajută la limitarea răspândirii epidemiilor sau pandemiilor, cum s-a observat în timpul pandemiei de COVID-19.
  • Prevenirea contaminării alimentelor: Manipularea alimentelor cu mâinile murdare poate introduce bacterii periculoase în mâncare, provocând intoxicații alimentare.

Spălatul corect pe mâini, timp de cel puțin 20 de secunde, folosind apă și săpun, este o măsură simplă, dar puternică pentru protecția sănătății personale și publice.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 9 minute

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Evenimentacum 28 de minute

Vineri, 17 octombrie: Vernisajul expoziției „Episcopatul lui Vasile Moga (18111-1845)”, la Sala Unirii din Alba Iulia
Blajacum 54 de minute

UPDATE: INCENDIU la Crăciunelu de Jos. Focul a cuprins o bucătărie de vară. Pompierii din Blaj intervin cu o autospecială
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

Aleșii locali care au ordine de protecție emise pe numele lor vor fi suspendați din funcție. Propunere la Parlament
Administrațieacum 16 ore

Cum poți afla cine te-a căutat în baza de date a Poliției. Verificările fără motiv pot fi infracțiune
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

risc de saracie
Economieacum 16 ore

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Economieacum 18 ore

Proiect pentru modificarea legii care asigură acoperirea salariilor, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 2 zile

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 3 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

15 octombrie: 103 ani de la încoronarea suveranilor României Mari, Ferdinand și Maria, la Alba Iulia
Evenimentacum 15 ore

VIDEO: Ispită la Insula iubirii și medic rezident. INTERVIU cu Maria Tebieș din Alba Iulia despre viața de model în online și RXF
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Protecția minorilor în mediul online: Comisia Europeană începe acțiuni de control. Cum se verifică vârsta
Evenimentacum 6 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 minute

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Actualitateacum 24 de ore

Una din șase infecții bacteriene, rezistentă la antibiotice. Raport al Organizației Mondiale a Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

risc de saracie
Economieacum 16 ore

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Educațieacum 19 ore

FOTO: Acțiune a polițiștilor din Alba pentru prevenirea violenței și a consumului de tutun și substanțe interzise în școli
Mai mult din Educatie