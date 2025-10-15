15 octombrie: Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini. Obiceiul care ajută la prevenirea bolilor infecțioase

15 octombrie: Ziua mondială a spălatului pe mâini este marcată anual la această dată şi este dedicată creşterii gradului de conştientizare şi înţelegere cu privire la importanţa spălatului pe mâini cu săpun ca un mod simplu şi eficient pentru a preveni bolile şi pentru a salva vieţi.

Pentru a creşte gradul de informare privind importanţa şi necesitatea spălatului pe mâini, Organizaţia Mondială a Sănătăţii susţine acţiunile desfăşurate în această zi, acţiuni care au la bază o temă stabilită de Global Handwashing Partnership.

Simplul act de spălare al mâinilor cu săpun poate reduce riscul de boli diareice la copii cu până la 47 la sută, potrivit OMS.

Spălarea corectă a mâinilor cu săpun este printre cele mai eficiente şi ieftine metode de prevenire ale acestor boli.

Spălarea mâinilor are efecte pozitive nu doar asupra sănătăţii şi a nutriţiei, dar şi asupra educaţiei, economiei şi a veniturilor proprii.

Obiectivele Zilei Mondiale a Spălatului pe Mâini 2025

Promovarea practicilor optime de igienă a mâinilor și identificarea momentelor potrivite pentru utilizarea mănușilor în fluxul de lucru din îngrijirea sănătății.

Promovarea includerii igienei mâinilor în strategiile naționale de prevenire și control al infecțiilor (IPC), precum și în procedurile operaționale standard (SOP) la nivelul unităților medicale, conform recomandărilor planului global de acțiune și cadrului de monitorizare WHO 2024-2030.

Creșterea gradului de conștientizare privind impactul asupra mediului și climatului al utilizării mănușilor asupra generării și gestionării deșeurilor, mai ales atunci când acestea sunt folosite inutil.

Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini. Cum a început

Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini a fost fondată de Parteneriatul Global pentru Igienizarea Mâinilor, o asociere de agenții guvernamentale, organizații multilaterale, corporații, organizații nonguvernamentale și instituții academice din întreaga lume, scrie National Today.

Această zi reprezintă o oportunitate de a concepe și implementa modalități creative de a-i încuraja pe oameni să se spele pe mâini, mai ales în perioade critice, cum este o pandemie.

Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini a fost celebrată pentru prima dată în anul 2008. Astfel, anul acesta se sărbătoresc 17 ani de la lansarea acestei campanii globale.

De atunci, atât societatea civilă, cât și liderii naționali și influencerii au folosit această ocazie pentru a răspândii înțelegerea și conștientizarea importanței igienizării mâinilor.

Celebrarea continuă să crească de la an, la an, mesajele legate de aceasta fiind preluate de școli, guverne, instituții internaționale, companii private și organizații nonguvernamentale.

Beneficiile acestui obicei

Spălatul pe mâini este esențial pentru menținerea sănătății și prevenirea răspândirii bolilor. Iată câteva motive pentru care este important:

Eliminarea germenilor și bacteriilor : Mâinile noastre intră în contact cu numeroase suprafețe și obiecte pe parcursul zilei, acumulând germeni și bacterii care pot provoca infecții. Spălatul corect pe mâini cu apă și săpun elimină majoritatea acestor microorganisme.

: Mâinile noastre intră în contact cu numeroase suprafețe și obiecte pe parcursul zilei, acumulând germeni și bacterii care pot provoca infecții. Spălatul corect pe mâini cu apă și săpun elimină majoritatea acestor microorganisme. Prevenirea bolilor infecțioase : Multe boli, cum ar fi gripa, răceala, diareea, hepatita A sau infecțiile respiratorii, se răspândesc prin mâinile murdare. Spălatul regulat ajută la prevenirea contaminării cu aceste virusuri și bacterii.

: Multe boli, cum ar fi gripa, răceala, diareea, hepatita A sau infecțiile respiratorii, se răspândesc prin mâinile murdare. Spălatul regulat ajută la prevenirea contaminării cu aceste virusuri și bacterii. Protejarea celor din jur : Prin menținerea igienei mâinilor, reducem riscul de a transmite germeni către alte persoane, mai ales atunci când pregătim mâncare, îngrijim copii sau persoane vulnerabile.

: Prin menținerea igienei mâinilor, reducem riscul de a transmite germeni către alte persoane, mai ales atunci când pregătim mâncare, îngrijim copii sau persoane vulnerabile. Reducerea răspândirii infecțiilor în comunitate : Spălatul pe mâini este un obicei simplu, dar extrem de eficient, care ajută la limitarea răspândirii epidemiilor sau pandemiilor, cum s-a observat în timpul pandemiei de COVID-19.

: Spălatul pe mâini este un obicei simplu, dar extrem de eficient, care ajută la limitarea răspândirii epidemiilor sau pandemiilor, cum s-a observat în timpul pandemiei de COVID-19. Prevenirea contaminării alimentelor: Manipularea alimentelor cu mâinile murdare poate introduce bacterii periculoase în mâncare, provocând intoxicații alimentare.

Spălatul corect pe mâini, timp de cel puțin 20 de secunde, folosind apă și săpun, este o măsură simplă, dar puternică pentru protecția sănătății personale și publice.

