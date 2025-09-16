Eveniment
16-19 septembrie: Sesiuni de trageri și distrugeri cu material exploziv real, în Poligonul Micești, Alba Iulia. Atenționări
Primăria Alba Iulia anunță ședințe de trageri și distrugeri cu material exploziv real, în Poligonul Micești, în perioada 16-19 septembrie.
Locuitorii sunt atenționați să evite zona: accesul populației este interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia.
Marți, 16 septembrie:
execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 10:00
execută trageri I.P.J./B.O.S. Alba /M.A.I. între orele 10:30 – 16:00
Miercuri, 17 septembrie:
execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 10:00
execută trageri I.P.J./B.C.C.O. Alba /M.A.I. între orele 10:30 – 16:00.
Joi, 18 septembrie:
execută trageri U.M.01585 Petrești între orele 08:00 – 10:30
execută trageri I.P.J. Alba /M.A.I. între orele 11:00 – 16:00.
Vineri, 19 septembrie
execută trageri I.P.J./S.A.S. Alba /M.A.I. între orele 08:00 – 16:00.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.