16 octombrie: Începe campania de plăți în avans aferentă anului de cerere 2025. Anunțul APIA

Publicat

acum 37 de secunde

Campania de plăți în avans aferentă anului de cerere 2025 începe joi, 16 octombrie, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Potrivit legislației europene în vigoare, statele membre pot acorda plăți în avans în procent de 70% din cuantumul intervențiilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Astfel, pentru intervenția PD-01: Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS), cuantumul/hectar/animal la care se raportează avansul este de 89,34 euro, pentru PD-02: Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS) – 46,87 euro, PD-03: Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri – 43,20 euro, PD-04: Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil – 56,28 euro.

De asemenea, în cazul intervențiilor PD-05: Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale), cuantumul/hectar/animal la care se raportează avansul de 70% este de 85 de euro, la PD-06: Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști – 85 de euro, PD-21: Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte – 296,12 euro, PD-22: Sprijin cuplat pentru venit – carne de vită – 190,82 euro, PD-23: Sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte – 160 de euro și PD-24: Sprijin cuplat pentru venit – ovine/caprine – 12,54 euro.

Cuantumurile stabilite pentru anul de cerere 2025 sunt prevăzute în Ordinul OMADR nr. 334/10.10.2024 privind aprobarea în anul 2025 a realocării sumelor și stabilirea condițiilor de acordare a avansului pentru plățile directe finanțate din FEGA, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, publicat în Monitorul Oficial nr. 939/10.10.2025.

Campania de plăți în avans se va derula în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, iar plățile vor fi efectuate în lei, la cursul de schimb valutar de 5,0806 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2025 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C/2025.

Potrivit datelor APIA, fermierii au depus 708.012 cereri de plată pentru o suprafață de 9.875.710,11 hectare, în perioada 3 martie – 13 iunie 2025. Comparativ cu anul 2024, când au fost depuse 730.395 cereri de plată pentru o suprafață de 9.962.885 milioane hectare, în campania din acest an s-a observat o creștere a suprafeței medii pe exploatație și o scădere a numărului mediu de parcele per fermier/exploatație.

