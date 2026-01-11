Pachetul pentru școală poate conține aproape 50 de aditivi alimentari. Lista produselor și cantitatea. Avertisment InfoCons

Pachetul pentru școală pregătit de părinți poate conține aproape 50 de aditivi alimentari, avertizează InfoCons. În lipsa meselor calde, sandvișurile, sucurile și produsele dulci ajung să fie consumate zilnic de elevi.

Pachețelul pentru școală format din pâine, ketchup, șuncă praga, castraveți murați, un suc cu "pai" și o mini prăjitură pot ajunge cu până la:

93.9 grame de zaharuri,

47 de aditivi alimentari (E-uri),

10.67 grame de sare

Aditivii alimentari, E-urile pe categorii de produse precum pâine, ketchup, șuncă praga, castraveți murați, un suc cu "pai" și o mini prăjitură:

Pâine: numericul de aditivi variază, E-uri între 0 și 8

Ketchup: numericul de aditivi variază, E-uri între 0 și 6

Șuncă Praga: numericul de aditivi variază, E-uri între 4 și 10

Castraveți murați: numericul de aditivi variază, E-uri între 0 și 3

Mini-prăjituri: numericul de aditivi variază, E-uri între 5 și 13

Suc cu "pai": numericul de aditivi variază, E-uri între 1 și 7

Cantitatea de zaharuri din produse

Cantitatea de zaharuri pe categorii de produs raportate la 100 grame de produs:

Pâine: cantitatea de zaharuri variază între 0.18 g și 9 g

Ketchup: cantitatea de zaharuri variază între 1.3 g și 24.8 g

Castraveți murați: cantitatea de zaharuri ajunge până la 5 g

Mini-prăjituri: cantitatea de zaharuri variază între 27 g și 40 g

Suc cu "pai":cantitatea de zaharuri variază între 4.2 g și 15.1 g

Pachetul pentru școală. Cantitatea de sare din produse

Cantitatea de sare pe categorii de produs raportate la 100 grame de produs:

Pâine: cantitatea de sare variază între 0.003 g și 2 g

Ketchup: cantitatea de sare variază între 1.4 g și 3.1 g

Șuncă Praga: cantitatea de sare variază între 1.7 g și 2.7 g

Castraveți murați: cantitatea de sare variază între 0 g și 1.5 g

Mini-prăjituri: cantitatea de sare variază între 0.11 g și 1.12 g

Suc cu "pai": cantitatea de sare variază între 0 g și 0.25 g

Este important ca fiecare consumator să citească etichetele produselor alimentare, mai ales atunci când cumpără alimente destinate copiilor, atrag atenția specialiștii InfoCons.

De multe ori, există percepția că mâncarea preparată acasă este automat mai sănătoasă decât cea cumpărată, însă acest lucru nu este mereu adevărat.

Potrivit InfoCons, fiecare ingredient utilizat într-un produs aparent simplu, precum un sandwich, poate conține aditivi alimentari.

La aceștia se adaugă și alimentele sau băuturile consumate pe parcursul aceleiași zile, ceea ce poate duce la un aport ridicat de E-uri.

Specialiștii avertizează că aceiași aditivi pot fi regăsiți în mai multe produse consumate zilnic, fiind ingerate de trei, patru sau chiar mai multe ori, situație în care doza cumulată poate deveni periculoasă pentru sănătate.

Ce sunt aditivii alimentari

Aditivii alimentari sunt identificați pe etichete prin coduri care încep cu litera „E”, urmată de un număr. Litera "E" arată că aditivul este autorizat pentru utilizare în Uniunea Europeană.

Nu toți aditivii sunt periculoși. Mulți sunt considerați siguri dacă sunt consumați în limitele admise. Problema apare atunci când:

aceiași aditivi se regăsesc în mai multe alimente consumate zilnic;

doza cumulată depășește cantitatea recomandată, mai ales în cazul copiilor.

