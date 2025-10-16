Connect with us

16 octombrie, Ziua Mondială a Mâncării. Tema anului 2025: „Mână în mână pentru alimente mai bune și un viitor mai bun”

Ziua Mondială a Mâncării este marcată anual la data de 16 octombrie, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare asupra problemelor alimentare ce pot apărea pe termen lung.

Astfel, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Ziua Mondială a Mâncării 2025 face un apel la colaborare globală pentru crearea unui viitor pașnic, durabil, prosper și cu securitate alimentară.

Prin cooperare între guverne, organizații, sectoare și comunități, putem transforma sistemele agroalimentare pentru a ne asigura că toți oamenii au acces la o dietă sănătoasă, trăind în armonie cu planeta.

Tema din anul 2025 este „Mână în mână pentru alimente mai bune și un viitor mai bun”.

Această temă este deosebit de relevantă în contextul în care aproape 700 de milioane de oameni suferă de foame, iar în alte părți ale lumii, nivelurile ridicate de obezitate și risipa alimentară indică un sistem dezechilibrat, în care abundența și lipsa coexistă adesea.

De asemenea, Ziua Mondială a Mâncării din 2025 coincide cu aniversarea a 80 de ani de la înființarea FAO, subliniind importanța acțiunii colective pentru a asigura un viitor alimentar sustenabil și echitabil.

În multe țări din lume hrana și asigurarea acesteia nu reprezintă o problemă, însă există și locuri unde oamenii se confruntă cu crize alimentare, care pun în pericol existența acelor comunități.

Ziua Mondială a Mâncării a fost concepută tocmai din acest motiv, pentru a sublinia faptul că fiecare individ trebuie să aibă acces la o alimentație decentă.

Ziua Mondială a Mâncării. Cum a început totul

Decizia de a marca Ziua mondială a Mâncării la 16 octombrie a fost luată în cadrul celei de-a XX-a sesiuni a Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO), care s-a desfăşurat la Roma, în perioada 10-28 noiembrie 1979, scrie Agerpres.

Data de 16 octombrie reprezintă ziua înfiinţării FAO, în 1945, la Quebec (www.fao.org).

Adunarea Generală a ONU a ratificat această decizie la 5 decembrie 1980 şi a cerut guvernelor şi organizaţiilor internaţionale, naţionale şi locale să celebreze în fiecare an Ziua mondială a Mâncării, care a fost marcată pentru prima dată în 1981.

În România a fost instituită, la aceeaşi dată, prin Legea nr. 47/2016, Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare.

Proiectul de lege privind instituirea zilei de 16 octombrie – Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare, a fost adoptat de Camera Deputaţilor la 2 martie 2016, acesta fiind adoptat de Senat la 11 martie 2015.

Legea a fost promulgată prin Decretul 339/2016, în 29 martie 2016.

Potrivit Legii nr. 47 din 30 martie 2016 privind instituirea zilei de 16 octombrie – Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organizaţiile neguvernamentale pot organiza manifestări şi acţiuni publice dedicate sărbătoririi zilei, luând în considerare culoarea galbenă drept culoare specifică a zilei.

