Connect with us

Educație

18 octombrie: Micuții matematicieni, așteptați la Concursul de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia

Publicat

acum 10 secunde

Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia va organiza sâmbătă, 18 octombrie de la ora 9.00, o nouă ediție a Concursului de matematică „ArhimatematicuS”.

Concursul se adresează elevilor din școlile gimnaziale din mediul rural și își propune să descopere și să încurajeze tinerii pasionați de matematică, oferindu-le ocazia de a-și valorifica potențialul într-un mediu competitiv, prietenos și motivant.

Subiectele de concurs sunt pregătite de către elevii militari, care vor și corecta lucrările, sub coordonarea profesorilor de matematică. De asemenea, liceenii vor pregăti pentru micii participanți la concurs și câteva activități inedite.

Prin acest eveniment, Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia continuă tradiția de a sprijini performanța, educația de calitate și șansele egale pentru toți elevii.

sursa: Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia (Facebook)

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 11 secunde

18 octombrie: Micuții matematicieni, așteptați la Concursul de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia
Economieacum 30 de minute

Autostrada Sibiu-Pitești: a fost semnat contractul de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții, pentru lucrări
um cugir
Cugiracum 56 de minute

Accident de muncă la Uzina Mecanică din Cugir. Un muncitor a suferit arsuri
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Primăria Alba Iulia extinde rețeaua de apă și canalizare pentru Zona economică Est, lângă șoseaua de centură
Administrațieacum 20 de ore

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 30 de minute

Autostrada Sibiu-Pitești: a fost semnat contractul de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții, pentru lucrări
Economieacum 2 ore

VIDEO: Au început lucrările la tunelul Robești de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Unele porțiuni de teren vor fi dinamitate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum 2 zile

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 5 ore

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Evenimentacum 7 ore

CS Unirea, o medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte. Ionuț Zincă, din nou campion
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Cântăreața Carmen de la Sălciua s-a închinat la racla cu moaște a Sfintei Parascheva din Iași: ”Șase ore de așteptare în ploaie”
Evenimentacum 2 zile

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 5 ore

Google te plătește dacă descoperi erori în produsele sale AI. Recompense financiare de până la 30.000 de dolari
Evenimentacum 22 de ore

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
dr. holhos
Evenimentacum 8 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 secunde

18 octombrie: Micuții matematicieni, așteptați la Concursul de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia
Educațieacum 3 ore

Noi reguli pentru profesori, la clasele primare. Ce trebuie respectat privind rezultatele elevilor la evaluări
Mai mult din Educatie