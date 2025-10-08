18 octombrie: Micuții matematicieni, așteptați la Concursul de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia

Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia va organiza sâmbătă, 18 octombrie de la ora 9.00, o nouă ediție a Concursului de matematică „ArhimatematicuS”.

Concursul se adresează elevilor din școlile gimnaziale din mediul rural și își propune să descopere și să încurajeze tinerii pasionați de matematică, oferindu-le ocazia de a-și valorifica potențialul într-un mediu competitiv, prietenos și motivant.

Subiectele de concurs sunt pregătite de către elevii militari, care vor și corecta lucrările, sub coordonarea profesorilor de matematică. De asemenea, liceenii vor pregăti pentru micii participanți la concurs și câteva activități inedite.

Prin acest eveniment, Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia continuă tradiția de a sprijini performanța, educația de calitate și șansele egale pentru toți elevii.

sursa: Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia (Facebook)

