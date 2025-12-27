Connect with us

Eveniment

Beneficiile mersului pe jos după o masă bogată. De ce este important să nu te așezi pe canapea imediat după ce ai mâncat

masă bogata mancare

Publicat

acum O oră

Beneficiile mersului pe jos după o masă bogată: După o masă copioasă, tentația de a te așeza pe canapea este mare.

Totuși, un obicei simplu și accesibil, adică mersul pe jos, poate aduce numeroase beneficii pentru sănătate, mai ales atunci când este practicat la scurt timp după ce ai mâncat.

Chiar și o plimbare de 10–20 de minute poate face o diferență semnificativă.

Îmbunătățește digestia

Mersul pe jos stimulează mișcările naturale ale stomacului și intestinelor, ajutând alimentele să fie digerate mai eficient.

Activitatea fizică ușoară favorizează tranzitul intestinal și poate reduce senzația de balonare, greutate în stomac sau disconfort abdominal care apare frecvent după mesele bogate.

Ajută la reglarea glicemiei

După o masă bogată, mai ales una cu un conținut ridicat de carbohidrați, nivelul zahărului din sânge crește.

Mersul pe jos ajută mușchii să utilizeze glucoza din sânge, contribuind la scăderea și stabilizarea glicemiei.

Acest lucru este deosebit de benefic pentru persoanele cu rezistență la insulină sau diabet de tip 2, dar și pentru prevenirea acestor afecțiuni.

Reduce senzația de somnolență

Mesele copioase pot provoca o stare de oboseală și moleșeală, cunoscută adesea drept „somnolența de după masă”.

O plimbare ușoară oxigenează organismul, stimulează circulația sângelui și crește nivelul de energie, ajutându-te să te simți mai alert și mai concentrat.

Beneficiile mersului pe jos după o masă bogată: Susține controlul greutății

Deși mersul pe jos nu arde un număr foarte mare de calorii într-un timp scurt, practicarea lui constant după mese contribuie la un consum energetic suplimentar.

În timp, acest obicei poate sprijini menținerea unei greutăți sănătoase și prevenirea acumulării excesive de kilograme.

Are efecte pozitive asupra stării de spirit

Plimbările, mai ales în aer liber, au un efect relaxant și pot reduce nivelul de stres.

După o masă bogată, mersul pe jos poate îmbunătăți starea de spirit, favoriza claritatea mentală și oferi un moment de pauză și reflecție într-o zi aglomerată.

Cum să faci corect mersul pe jos după masă

Este important ca plimbarea să fie ușoară și relaxată, nu intensă. Ideal este să aștepți 10–15 minute după masă și să mergi într-un ritm confortabil, timp de 10–30 de minute.

Efortul excesiv imediat după masă poate provoca disconfort, așa că moderația este cheia.

Mersul pe jos după o masă bogată este un obicei simplu, gratuit și ușor de integrat în rutina zilnică. Beneficiile sale, de la o digestie mai bună și un control mai eficient al glicemiei, până la o stare de spirit îmbunătățită, îl transformă într-o alegere excelentă pentru sănătatea pe termen lung.

Astfel, uneori, câțiva pași mic pot avea un impact mare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

politie noaptea
Evenimentacum 10 minute

Bărbat din Alba Iulia, reținut pentru distrugere. A înțepat cauciucurile a 8 mașini, în seara de Crăciun
masă bogata mancare
Evenimentacum O oră

Beneficiile mersului pe jos după o masă bogată. De ce este important să nu te așezi pe canapea imediat după ce ai mâncat
Blajacum 2 ore

Accident rutier între Jidvei și Feisa. Un autoturism a intrat într-un cap de pod
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Administrațieacum 3 zile

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Numărul firmelor din Alba dizolvate în 2025 a crescut cu 49% față de anul trecut. Situația la nivel național
Economieacum o zi

BNR lansează o nouă monedă de colecție, din aur, cu tema ”Plăcuțele votive de la Germisara”. Care este prețul de cumpărare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum 3 zile

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Evenimentacum 3 zile

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

Intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol. Avertizare ANM
horoscop de weekend
Evenimentacum 9 ore

Horoscop de weekend 27-28 decembrie: Bilanț interior și pregătire pentru marea trecere în noul an
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 4 ore

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Actualitateacum 4 zile

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

masă bogata mancare
Evenimentacum O oră

Beneficiile mersului pe jos după o masă bogată. De ce este important să nu te așezi pe canapea imediat după ce ai mâncat
Vouchere de aproape 40.000 de lei
Actualitateacum o zi

Noile criterii pentru încadrarea în grad de handicap. Impact devastator pentru persoanele cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 5 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie