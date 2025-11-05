Connect with us

19 ani de încredere, consecvență și standarde înalte: Statutul TRANSAVIA de Furnizor Regal, reconfirmat pentru a șaptea oară (P)

Publicat

acum 2 ore

19 ani de încredere, consecvență și standarde înalte: Statutul TRANSAVIA de Furnizor Regal, reconfirmat pentru a șaptea oară.

 TRANSAVIA a primit, pentru a șaptea oară, reconfirmarea statutului de Furnizor al Casei Regale a României, o distincție care vorbește despre 19 ani de încredere, consecvență și standarde înalte.

„Pentru noi, statutul de Furnizor al Casei Regale a României pe care îl avem de aproape două decenii nu este despre imagine, ci despre consecvență, pentru că e ușor să vorbești despre calitate, dar e greu să o menții neîntrerupt, ani la rând. De aceea, acest titlu are pentru echipa TRANSAVIA o valoare specială: e dovada că poți face performanță în România, prin muncă onestă, cu o echipă de profesioniști pasionați, care fac lucrurile exact așa cum trebuie, zi de zi”, declară reprezentanții companiei.

În spatele acestei reușite stă brandul emblemă, Fragedo și o echipă de aproximativ 2.300 de oameni care lucrează zi de zi cu aceeași rigoare și pasiune. Rezultatul: peste 120.000 de tone de carne de pui produse anual, la standarde înalte, care au transformat afacerea de familie din inima Transilvaniei într-un reper de seriozitate și calitate în Europa.

Calitatea de Furnizor al Casei Regale este acordată companiilor care demonstrează, pe termen lung, un  înalt standard al produselor sau al serviciilor, un înalt profesionalism, seriozitate și o reputație solidă. TRANSAVIA își menține acest standard printr-un model unic de business în România și în regiune: un lanț de producție complet integrat, de la bob la furculiță, cu facilități proprii.

„Modelul nostru integrat nu e o strategie de marketing, ci modul în care putem garanta siguranță, transparență și calitate constantă. Fiecare produs are o poveste care poate fi urmărită de la început, până la capăt, pentru că totul este gestionat intern, cu același standard și aceeași rigoare. În fermele de reproducție și incubație, unde începe viața puilor

. În fermele de creștere, unde grija și disciplina zilnică fac diferența. În fermele vegetale, unde pe aproape 10.000 de hectare se cultivă porumb, grâu, floarea-soarelui și alte cereale din care se obține hrana echilibrată, produsă în Fabrica proprie de Nutrețuri Combinate. Iar drumul continuă în abatoarele moderne și în fabrica de procesare a cărnii, unde fiecare etapă este atent controlată.

TRANSAVIA este singura companie din România care crește și procesează doar pui proveniți din fermele proprii, având un sistem în care nimic nu e lăsat la întâmplare, un circuit complet care garantează calitate constantă și siguranță deplină pentru milioane de oameni din România și din afara ei, care zi de zi se bucură de carne de pui Fragedo gustoasă, savuroasă și fragedă”, explică reprezentanții companiei.

Ceremonia de acordare a certificatelor de Furnizor Regal a avut loc pe 31 octombrie 2025, la Palatul Elisabeta, în prezența Alteței Sale Regale Principesa Elena, care a înmânat reprezentanților companiei certificatul în numele Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei României.

Liderul pieței de carne de pui din România este singura companie românească care și-a asumat standardele pentru a fi co-semnatară a Codului de Conduită al UE cu privire la Practicile Responsabile Comerciale și de Marketing în Sectorul Alimentar. Din 2019, publică Rapoarte de Sustenabilitate la standarde GRI, o dovadă de transparență și maturitate, un model pentru companiile similare din țară și din regiune.

