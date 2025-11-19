Connect with us

19 noiembrie: Ziua Internațională a Bărbatului. O zi în care se celebrează aspectele pozitive ale bărbaților. În România

În fiecare an, la data de 19 noiembrie, este sărbătorită Ziua Internațională a Bărbatului. Este o zi în care se celebrează aspectele pozitive ale bărbaților. În România, ziua a fost legiferată prima dată în anul 2016. Mai exact, pe data de 2 februarie 2016 Parlamentul a votat sărbătorirea zilei bărbatului în România ca sărbătoare oficială a statului român. Ziua nu este însă zi liberă. Prima dată când această zi s-a sărbătorit este data de 19 noiembrie 2016. 

Obiectivele sărbătoririi Zilei Internaționale a Bărbatului includ concentrarea asupra sănătății bărbaților și băieților, îmbunătățirea relațiilor dintre sexe, promovarea egalității între sexe și prezentarea de modele masculine de urmat.

Este o ocazie pentru a evidenția discriminarea față de bărbați și băieți și pentru a sărbători realizările și contribuțiile lor, în special contribuțiile lor la comunitate, familie, căsătorie și grija de copii.

În ultimii ani, metodele de celebrare a zilei internaționale a bărbaților au inclus seminare publice, activități de clasă în școli, programe radio și de televiziune, afișe pacifiste și marșuri, dezbateri, mese rotunde, ceremonii de premiere, și colecții de artă.

Modalitatea de sărbătorire a acestei zile anuale este opțională, și orice fel de foruri competente pot fi utilizate. Primii pionieri ai ZIB au reamintit că această zi nu este destinată să concureze cu ziua internațională a femeii, dar este organizată cu scopul de a evidenția experiențele bărbaților.

 

