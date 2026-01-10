Echipajele SMURD și SAJ vor primi peste 1000 de ambulanțe noi. Finanțare de 1,1 miliarde lei prin PNRR

Echipajele SMURD și SAJ vor primi peste 1000 de ambulanțe noi. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat semnarea, de către Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a contractului de finanțare prin PNRR.

Potrivit IGSU, contractul are o valoare totală de 1.129.717.726,21 lei, din care 933.651.013,40 lei valoarea eligibilă din PNRR.

Acesta vizează achiziționarea a 1.200 de ambulanțe noi până în 31 august 2026. Beneficiar este Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

”Aprobarea recentă a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru România asigură fondurile necesare achiziției a 1.200 de ambulanțe noi, destinate atât echipajelor SMURD, cât și Serviciilor de Ambulanță Județene/B-IF.

Astfel, Departamentul pentru Situații de Urgență continuă să depună eforturi constante pentru modernizarea și extinderea parcului auto destinat intervențiilor medicale de urgență”, anunță IGSU.

Achiziția de ambulanțe noi

În anul 2022 a fost identificată o finanțare pentru achiziția a doar 591 de ambulanțe (470 de tip B și 121 de tip C) prin Programul Dezvoltare Durabilă, mai transmite IGSU.

Odată cu revizuirea PNRR în 2025, s-a creat oportunitatea de a finanța întreaga investiție printr-un singur program. Astfel, proiectul a fost preluat integral și extins, urmând să fie achiziționate 1.000 de ambulanțe tip B (4x4) și 200 de ambulanțe tip C (4x4), ceea ce va permite înnoirea parcului auto SMURD și SAJ, potrivit sursei citate.

Câte ambulanțe au fost deja livrate

Până în prezent, au fost deja livrate 378 de ambulanțe tip B și 96 de ambulanțe tip C destinate atât echipajelor SMURD, cât și Serviciilor de Ambulanță Județene/B-IF.

ISU Alba Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Alba au primit, în septembrie 2025 un lot de ambulanțe noi (modele Tip B, 4x4), achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 - 2027.

Ambulanțele sunt complet echipate pentru a răspunde celor mai diverse situații medicale de urgență.

Pe lângă dotările clasice – monitor, defibrilator, sisteme de imobilizare, oxigen – acestea dispun și de aparatură de resuscitare automată, care oferă un sprijin esențial echipajelor în misiunile critice.

