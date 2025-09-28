2-4 octombrie: Cupa Blajului 2025. Programul meciurilor de volei la turneul de pregătire

La sala polivalentă Blaj Arena va avea loc, în perioada 2-4 octombrie, turneul de pregătire Cupa Blajului 2025, la care vor participa, alături de campioana României, Volei Alba Blaj, formațiile CSM București și Corona Brașov.

Potrivit reprezentanților Volei Alba Blaj, toate meciurile vor începe la ora 17:00, iar intrarea este liberă.

Program Cupa Blajului 2025:

Joi, 2 octombrie: Volei Alba Blaj – CSM București

Vineri, 3 octombrie: CSM București – Corona Brașov

Sâmbătă, 4 octombrie: Volei Alba Blaj – Corona Brașov

