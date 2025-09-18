20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj

În weekendul 20-21 septembrie 2025, Câmpia Libertății din Blaj va fi gazda evenimentului „Bucurie în Mișcare”, ajuns la cea de-a XII-a ediție. Blăjenii de toate vârstele sunt așteptați să ia parte la o multitudine de activități sportive și recreative.

Organizat în parteneriat cu Asociația Culturală In Ars Veritas, cu sprijinul Primăriei Blaj și alături de partenerii locali implicați activ în program, evenimentul va oferi participanților momente pline de energie precum: demonstrații de dans modern, dans popular, dans sportiv, demonstrații de gimnastică, ateliere de realizat păpuși handmade, ateliere de face-painting, antrenamente și competiții de fotbal, desene pe asfalt, fun baschet, tir cu arcul și multe altele.

Campania din acest an își continuă misiunea de a fi o platformă națională de promovare a sportului de masă, reunind în fiecare dintre cele 10 orașe gazdă multiple entități din domeniul mișcării – cluburi sportive publice și private, spații variate de practicare a sportului – alături de participanți de toate vârstele și peste 700 de voluntari dedicați.

Program Bucurie în mișcare, 20-21 septembrie, la Blaj:

Sâmbătă, 20 septembrie

Scena 11:00 – Corul Liceului Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” 11:30 – Ansamblul Folcloric “Valea Târnavelor” 14:00 – ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj 14:30 – ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj 16:00 – Gimn Star Blaj 16:30 – Gimn Star Blaj

Ateliere 11:00 – 13:00 – Păpuși din pănuș cu Viorica Rus 14:00 – 17:00 – Atelier de pictură cu Elena Păcurar, Palatul Copiilor Blaj



Duminică, 21 septembrie

Scena 10:30 – ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj 11:00 – ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj 11:30 – ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj 12:00 – ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj 12:30 – Mica Romă Blaj Atletic Club 13:00 – ELLITE’ D DANCE STUDIO

Ateliere 11:00 – 13:00 – Păpuși din pănuș cu Viorica Rus 14:00 – 17:00 – Atelier de pictură cu Elena Păcurar, Palatul Copiilor Blaj



