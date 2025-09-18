Blaj
20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
În weekendul 20-21 septembrie 2025, Câmpia Libertății din Blaj va fi gazda evenimentului „Bucurie în Mișcare”, ajuns la cea de-a XII-a ediție. Blăjenii de toate vârstele sunt așteptați să ia parte la o multitudine de activități sportive și recreative.
Organizat în parteneriat cu Asociația Culturală In Ars Veritas, cu sprijinul Primăriei Blaj și alături de partenerii locali implicați activ în program, evenimentul va oferi participanților momente pline de energie precum: demonstrații de dans modern, dans popular, dans sportiv, demonstrații de gimnastică, ateliere de realizat păpuși handmade, ateliere de face-painting, antrenamente și competiții de fotbal, desene pe asfalt, fun baschet, tir cu arcul și multe altele.
Campania din acest an își continuă misiunea de a fi o platformă națională de promovare a sportului de masă, reunind în fiecare dintre cele 10 orașe gazdă multiple entități din domeniul mișcării – cluburi sportive publice și private, spații variate de practicare a sportului – alături de participanți de toate vârstele și peste 700 de voluntari dedicați.
Program Bucurie în mișcare, 20-21 septembrie, la Blaj:
Sâmbătă, 20 septembrie
- Scena
- 11:00 – Corul Liceului Teologic „Sfântul Vasile cel Mare”
- 11:30 – Ansamblul Folcloric “Valea Târnavelor”
- 14:00 – ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj
- 14:30 – ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj
- 16:00 – Gimn Star Blaj
- 16:30 – Gimn Star Blaj
- Ateliere
- 11:00 – 13:00 – Păpuși din pănuș cu Viorica Rus
- 14:00 – 17:00 – Atelier de pictură cu Elena Păcurar, Palatul Copiilor Blaj
Duminică, 21 septembrie
- Scena
- 10:30 – ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj
- 11:00 – ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj
- 11:30 – ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj
- 12:00 – ACS Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj
- 12:30 – Mica Romă Blaj Atletic Club
- 13:00 – ELLITE’ D DANCE STUDIO
- Ateliere
- 11:00 – 13:00 – Păpuși din pănuș cu Viorica Rus
- 14:00 – 17:00 – Atelier de pictură cu Elena Păcurar, Palatul Copiilor Blaj
