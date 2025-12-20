20 decembrie: Ziua Internațională a Solidarității Umane. Se încurajează cooperarea între oameni, comunități și state

Ziua Internațională a Solidarității Umane este marcată în fiecare an pe 20 decembrie. În 2025 se împlinesc 19 ani de la instituirea acestei zile.

Această zi încurajează cooperarea între oameni, comunități și state, pentru a aborda provocările globale, precum sărăcia, inegalitatea și schimbările climatice.

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a identificat, la 22 decembrie 2005, prin rezoluţia 60/209, solidaritatea drept una dintre valorile fundamentale şi universale care ar trebui să stea la baza relaţiilor dintre popoare în secolul XXI şi, în acest sens, a decis să proclame data de 20 decembrie a fiecărui an Ziua internaţională a solidarităţii umane, potrivit Agerpres.

Solidaritatea este identificată în Declaraţia Mileniului ca una dintre valorile fundamentale ale relaţiilor internaţionale în secolul 21, în care cei care suferă sau beneficiază cel mai puţin merită ajutorul celor care au mai multe avantaje.

În consecinţă, în contextul globalizării şi al provocării inegalităţii în creştere, consolidarea solidarităţii internaţionale este indispensabilă.

Ziua internaţională a solidarităţii umane

Adunarea Generală a ONU, convinsă că promovarea culturii solidarităţii şi a spiritului de împărtăşire este importantă pentru combaterea sărăciei, a proclamat 20 decembrie Ziua internaţională a solidarităţii umane.

Prin iniţiative precum înfiinţarea Fondului mondial de solidaritate pentru eradicarea sărăciei şi proclamarea Zilei internaţionale a solidarităţii umane, conceptul de solidaritate a fost promovat ca fiind crucial în lupta împotriva sărăciei şi în implicarea tuturor părţilor interesate relevante, potrivit sursei citate.

Fondul mondial de solidaritate a fost iniţiat prin Rezoluţia 57/265 a Adunării Generale a ONU, la 20 decembrie 2002, şi, în februarie 2003, a fost instituit ca un fond fiduciar al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Eradicarea sărăciei şi promovarea dezvoltării umane şi sociale

Obiectivul său este eradicarea sărăciei şi promovarea dezvoltării umane şi sociale în ţările în curs de dezvoltare, în special în rândul celor mai sărace segmente ale populaţiei.

Conceptul de solidaritate a definit activitatea Organizaţiei Naţiunilor Unite încă de la fondarea acesteia. Crearea Naţiunilor Unite a adus statele şi popoarele lumii împreună pentru a promova pacea, drepturile omului şi dezvoltarea socială şi economică.

Organizaţia a fost fondată pe premisa de bază a unităţii şi armoniei dintre membrii săi, exprimată în conceptul de securitate colectivă, care se bazează pe solidaritatea şi determinarea acestora de a se uni în vederea menţinerii păcii şi securităţii internaţionale, arată sursa citată.

Astfel, ideea centrală a zilei de 20 decembrie este că nimeni nu poate reuși singur, deoarece provocările lumii pot fi depășite doar prin cooperare și sprijin reciproc.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News