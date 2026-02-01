Connect with us

Ce pedeapsă a primit un șofer care a provocat un accident mortal pe Autostrada A1, Sebeș-Deva. Cum s-a produs tragedia

Un șofer care în urmă cu mai mulți ani a provocat un accident mortal pe Autostrada A1, Sebeș-Deva. Accidentul rutier s-a petrecut în data de 5 decembrie 2022, iar o decizie în primă instanță a fost dată de magistrații Judecătoriei Sebeș pe 29 ianuarie 2026. 

La mai bine de trei ani de la momentul accidentului rutier, magistrații au dat o decizie în acest caz. În urma accidentului un șofer a decedat, iar cel de al doilea s-a ales cu o condamnare pentru ucidere din culpă.

În timpul procesului expertiza unui expert a stat la baza condamnării.

Acesta a detaliat dinamica accidentului și modul în care a avut loc impactul dintre cele două mașini.

VEZI ȘI: FOTO-VIDEO UPDATE: ACCIDENT GRAV pe autostrada A1 Sebeș-Deva. Un bărbat a decedat, după ce două mașini s-au lovit

Potrivit motivării instanței, accidentul s-a produs în jurul orei 20.43 la kilometrul 319+500 a autostrăzii A1. Atunci un autoturism Skoda se deplasa pe banda 1.

Cum s-a produs accidentul mortal

În spatele său rula un autoturism Audi A6 AllRoad. Anchetatorii au notat că șoferul autoturismului Audi circula cu o viteză peste limita legală admisă pentru acel sector de drum, cu încălcarea dispozițiilor legale privind viteza maximă de 130 km/h pe autostradă, a ajuns din urmă autoturismul condus de persoana vătămată, care se deplasa regulamentar și pe fondul neatenției și al vitezei excesive, a intrat în coliziune cu acesta, lovindu-l în partea din spate.

Întrucât se deplasa cu o viteză mult prea mare și nu a respectat prevederile legale privind distanța dintre autovehicule, inculpatul nu a mai putut evita coliziunea și ca urmare a impactului autoturismul său care prezenta avarii în partea din față și partea dreaptă-față (bara față, grila față ruptă, capotă motor înfundat, far dreapta spart, far stânga), s-a deplasat către banda numărul doi fiind identificat lână glisiera metalică mediană.

La ce concluzie ajuns expertul

Expertul auto a concluzionat că pericolul de accident a fost creat de conducătorul auto al autoturismului Audi, care, în timp ce se deplasa cu viteza excesivă peste limita legală ( aproximativ 189 km/h în momentul impactului și aproximativ 189 km/h în momentele anterioare impactului), probabil pe fondul desfășurării altor activități, nu a fost atent la condițiile de drum și trafic, nu a păstrat o distanță suficientă în mers față de autoturismul Skoda, care circula în fața sa și neglijând prezența autoturismului a intrat în coliziune cu autoturismul condus de victima. S-a arătat că cauzele producerii accidentului au fost generate de către conducătorul autoturismului Audi.

Decizie în instanță

La mai bine de trei ani de la momentul accidentului mortal, șoferul vinovat a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Sebeș. Șoferul a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, cu suspendare.

 

Ultimele articole pe alba24
