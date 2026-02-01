Ce pedeapsă a primit un șofer care a provocat un accident mortal pe Autostrada A1, Sebeș-Deva. Cum s-a produs tragedia

Un șofer care în urmă cu mai mulți ani a provocat un accident mortal pe Autostrada A1, Sebeș-Deva. Accidentul rutier s-a petrecut în data de 5 decembrie 2022, iar o decizie în primă instanță a fost dată de magistrații Judecătoriei Sebeș pe 29 ianuarie 2026.

La mai bine de trei ani de la momentul accidentului rutier, magistrații au dat o decizie în acest caz. În urma accidentului un șofer a decedat, iar cel de al doilea s-a ales cu o condamnare pentru ucidere din culpă.

În timpul procesului expertiza unui expert a stat la baza condamnării.

Acesta a detaliat dinamica accidentului și modul în care a avut loc impactul dintre cele două mașini.

VEZI ȘI: FOTO-VIDEO UPDATE: ACCIDENT GRAV pe autostrada A1 Sebeș-Deva. Un bărbat a decedat, după ce două mașini s-au lovit

Potrivit motivării instanței, accidentul s-a produs în jurul orei 20.43 la kilometrul 319+500 a autostrăzii A1. Atunci un autoturism Skoda se deplasa pe banda 1.

Cum s-a produs accidentul mortal

În spatele său rula un autoturism Audi A6 AllRoad. Anchetatorii au notat că șoferul autoturismului Audi circula cu o viteză peste limita legală admisă pentru acel sector de drum, cu încălcarea dispozițiilor legale privind viteza maximă de 130 km/h pe autostradă, a ajuns din urmă autoturismul condus de persoana vătămată, care se deplasa regulamentar și pe fondul neatenției și al vitezei excesive, a intrat în coliziune cu acesta, lovindu-l în partea din spate.

Întrucât se deplasa cu o viteză mult prea mare și nu a respectat prevederile legale privind distanța dintre autovehicule, inculpatul nu a mai putut evita coliziunea și ca urmare a impactului autoturismul său care prezenta avarii în partea din față și partea dreaptă-față (bara față, grila față ruptă, capotă motor înfundat, far dreapta spart, far stânga), s-a deplasat către banda numărul doi fiind identificat lână glisiera metalică mediană.

La ce concluzie ajuns expertul

Expertul auto a concluzionat că pericolul de accident a fost creat de conducătorul auto al autoturismului Audi, care, în timp ce se deplasa cu viteza excesivă peste limita legală ( aproximativ 189 km/h în momentul impactului și aproximativ 189 km/h în momentele anterioare impactului), probabil pe fondul desfășurării altor activități, nu a fost atent la condițiile de drum și trafic, nu a păstrat o distanță suficientă în mers față de autoturismul Skoda, care circula în fața sa și neglijând prezența autoturismului a intrat în coliziune cu autoturismul condus de victima. S-a arătat că cauzele producerii accidentului au fost generate de către conducătorul autoturismului Audi.

Decizie în instanță

La mai bine de trei ani de la momentul accidentului mortal, șoferul vinovat a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Sebeș. Șoferul a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, cu suspendare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News