20 septembrie: 159 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc. Activități organizate la Alba Iulia, de Biblioteca județeană

Sâmbătă, 20 septembrie 2025, se împlinesc 159 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc.

Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba organizează o serie de activități menite să elogieze viața și opera acestui mare poet transilvănean.

Activitățile se vor desfășura atât în mediul online, cât și pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia, după următorul program:

Ora 9:00 George Coșbuc în colecțiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, expoziție de carte: online

Ora 10:00 Recomandare carte pentru adulți: online

Ora 11:00 Recomandare carte pentru copii: online

12:00 George Coșbuc: medalion literar: online

13:00 Depunere de jerbă de flori, prezentare medalion bibliografic și moment omagial la bustul lui George Coșbuc de pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

Poetul George Coșbuc

George Coșbuc s-a născut la 20 septembrie 1866 în satul Hordou din județul Bistrița-Năsăud (azi se numește Coșbuc în onoarea marelui poet). Tatăl său, preot greco-catolic, a studiat la școlile Blajului. I-a transmis dragostea pentru învățătură și pentru literatură.

După ce își definitivează studiile liceale se înscrie la Facultatea de Filosofie și Litere din Cluj, pe care nu o finalizează, fiind tot mai interesat de folclor și de trecutul istoric al poporului român.

De-a lungul timpului va publica poezie, literatură pentru copii, publicistică, critică și va face traduceri, fiind un adept al curentului sămănătorist.

Spre deosebire de mulți dintre predecesorii săi, Coșbuc a scos în evidență partea solară, idilică, a sufletului țăranului român, zugrăvindu-l în poezii de o frumusețe și un ritm deosebit de frumos. Pentru activitatea sa literară a fost ales membru al Academiei Române, transmit reprezentanții bibliotecii.

George Coșbuc la Alba Iulia

George Coșbuc a ajuns la Alba Iulia, în casa cu nr. 18 de pe actuala stradă George Coșbuc, unde în 1923, elevii de la Liceul „Mihai Viteazul” i-au dezvelit o placă cu următorul text: „George Coșbuc (1866-1918).

Poetul țărănimii a stat în această casă două zile.

În 2003 Fundația „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” dezvelește o nouă placă memorială, iar sculptorul Dumitru Pasima l-a nemurit într-un bust de bronz amplasat pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia.

