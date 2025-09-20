Connect with us

Actualitate

20 septembrie: 159 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc. Activități organizate la Alba Iulia, de Biblioteca județeană

Publicat

acum 3 ore

Sâmbătă, 20 septembrie 2025, se împlinesc 159 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc.

Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba organizează o serie de activități menite să elogieze viața și opera acestui mare poet transilvănean.

Activitățile se vor desfășura atât în mediul online, cât și pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia, după următorul program:

  • Ora 9:00 George Coșbuc în colecțiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, expoziție de carte: online
  • Ora 10:00 Recomandare carte pentru adulți: online
  • Ora 11:00 Recomandare carte pentru copii: online
  • 12:00 George Coșbuc: medalion literar: online
  • 13:00 Depunere de jerbă de flori, prezentare medalion bibliografic și moment omagial la bustul lui George Coșbuc de pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

Poetul George Coșbuc

George Coșbuc s-a născut la 20 septembrie 1866 în satul Hordou din județul Bistrița-Năsăud (azi se numește Coșbuc în onoarea marelui poet). Tatăl său, preot greco-catolic, a studiat la școlile Blajului. I-a transmis dragostea pentru învățătură și pentru literatură.

După ce își definitivează studiile liceale se înscrie la Facultatea de Filosofie și Litere din Cluj, pe care nu o finalizează, fiind tot mai interesat de folclor și de trecutul istoric al poporului român.

De-a lungul timpului va publica poezie, literatură pentru copii, publicistică, critică și va face traduceri, fiind un adept al curentului sămănătorist.

Spre deosebire de mulți dintre predecesorii săi, Coșbuc a scos în evidență partea solară, idilică, a sufletului țăranului român, zugrăvindu-l în poezii de o frumusețe și un ritm deosebit de frumos. Pentru activitatea sa literară a fost ales membru al Academiei Române, transmit reprezentanții bibliotecii.

George Coșbuc la Alba Iulia

George Coșbuc a ajuns la Alba Iulia, în casa cu nr. 18 de pe actuala stradă George Coșbuc, unde în 1923, elevii de la Liceul „Mihai Viteazul” i-au dezvelit o placă cu următorul text: „George Coșbuc (1866-1918).

Poetul țărănimii a stat în această casă două zile.

În 2003 Fundația „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” dezvelește o nouă placă memorială, iar sculptorul Dumitru Pasima l-a nemurit într-un bust de bronz amplasat pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 9 minute

Diana Șoșoacă, chemată de procurori la audieri: Este acuzată de elogierea lui Zelea Codreanu, Nicolae Ceaușescu și ultraj
Evenimentacum O oră

Let’s Do It, România la Alba Iulia: Detalii oferite de organizatori
Administrațieacum O oră

Modernizarea DN 14B – drumul TransRegio Blaj-Teiuș-A10. Cât este contribuția de la bugetul județului Alba pentru investiție
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 23 de ore

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Modernizarea DN 14B – drumul TransRegio Blaj-Teiuș-A10. Cât este contribuția de la bugetul județului Alba pentru investiție
Administrațieacum 2 zile

Centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba primesc bani din bugetul județean, pentru asigurarea serviciilor sociale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 15 ore

VIDEO: Inovații românești prezentate la ”Eco Inventica”, în cadrul Târgului Alba Green Energy 2025 din Alba Iulia
Economieacum 20 de ore

Carduri de energie 2025: câte cereri au fost aprobate de ANPIS. Au fost făcute plăți de peste 27,3 milioane lei
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 minute

Diana Șoșoacă, chemată de procurori la audieri: Este acuzată de elogierea lui Zelea Codreanu, Nicolae Ceaușescu și ultraj
Evenimentacum 3 zile

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 2 zile

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Evenimentacum 2 zile

Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia, în 19-21 septembrie. Eveniment sportiv cu peste 60 de participanți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Let’s Do It, România la Alba Iulia: Detalii oferite de organizatori
alba iulia, cetate
Evenimentacum 2 ore

Evenimente de weekend în Alba, 20-21 septembrie: târguri tradiționale, soluții de energie verde, competiții sportive. PROGRAM
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 17 ore

Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi modernizată. Care sunt schimbările
Actualitateacum 4 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 ore

20 septembrie: 159 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc. Activități organizate la Alba Iulia, de Biblioteca județeană
Educațieacum 21 de ore

VIDEO: Ce știe să facă robotul prezentat de echipa XEO de la Colegiul ”HCC” din Alba Iulia, la Târgul Alba Green Energy 2025
Mai mult din Educatie