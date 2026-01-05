Connect with us

UPDATE: Peste 10.000 de familii din Alba, fără curent din cauza ninsorilor. Aproape 100 de utilaje intervin pe drumurile din județ

Publicat

acum 2 ore

Peste 10.000 de familii din Alba nu au curent electric luni, în jurul orei 14:00, din cauza ninsorilor abundente. Potrivit autorităților, în prezent, un număr de 38 de echipe DEER - Sucursala Alba se află în teren.

Update, ora 14:00 -  Potrivit Prefecturii Alba,numărul utilizatorilor nealimentați este de 10.485. În prezent, un numar de 38 echipele DEER – Sucursala Alba se află în teren.

Cele șapte generatoare puse la dispoziția DEER - Sucursala Alba de către IGSU alimentează cu energie electrică utilizatori din UAT Ciuruleasa, Câmpeni, Abrud, Vidra, Avram Iancu și Sălciua.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 98 utilaje.

Monitorizarea situației și coordonarea tuturor acțiunilor continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, toate instituțiile implicate fiind în alertă permanentă.

Știrea inițială:

În jurul orei 12:00, potrivit reprezentanților Prefecturii Alba, numărul utilizatorilor nealimentați cu energie electrică era de 13.007 (față de 43.531 raportați inițial).

Alimentarea stațiilor de tratare și pompare a apei a fost remediată, la UAT Gârda de Sus furnizarea apei potabile se v-a realiza în funcție de rezervele acumulate în rezervor.

De asemenea, ISU Alba a pus la Dispoziția DEER - Sucursala Alba două generatoare de mare putere (450 KVA si 250 KVA) si cinci generatore de mare putere (450 KVA) de la ISU Sibiu, Arad, Mureș, Bihor și Cluj.

Cele șapte generatoare sunt utilizate astfel:

  • Un generator de 250 KVA (ISU Alba) este pus în funcțiune în localitatea Ciuruleasa;
  • Un generator de 450 KVA (ISU Alba) este pus în funcțiune în localitatea Câmpeni, ieșirea spre Abrud;
  • Un generator de 450 KVA (ISU Sibiu) este pus în funcțiune între localitatățile Ciuruleasa și Abrud;
  • Un generator de 450 KVA (ISU Arad) este pus în funcțiune în localitatea Vidra;
  • Un generator de 450 KVA (ISU Mureș) este pus în funcțiune în localitatea Avram Iancu;
  • Un generator de 450 KVA (ISU Bihor) va fi pus în funcțiune în localitatea Abrud (la spital);
  • Un generator de 450 KVA (ISU Cluj) este pus în funcțiune în localitatea Sălciua de Jos;

Situația pe drumurile din județ

Circulația pe toate drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă.

Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță pe autostrăzile A1 și A10, drumurile naționale și drumurile județene din județul Alba, fiind utilizate 99 utilaje.

Monitorizarea situației și coordonarea tuturor acțiunilor continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, toate instituțiile implicate fiind în alertă permanentă.

