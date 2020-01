21 ianuarie 1648: A fost publicat Noul Testament de la Bălgrad. Importanța primei traduceri a Cărții Sfinte în limba română

Date de 21 ianuarie este una dintre cele mai importante pentru cultura română și are legătură directă cu Alba Iulia. Acum 372 de ani, în data de 21 ianuarie, aici s-a publicat prima traducere integrală în limba română a Noului Testament.

Noul Testament de la Bălgrad a fost publicat în 1648 la Bălgrad (astăzi, Alba Iulia), în timpul principelui calvin Gheorghe Rákóczi I, sub coordonarea arhiepiscopului Simion Ștefan.

Gabriel Țepelea a propus ideea că traducătorii s-au folosit de Vulgata din 1587 (Biblia ad vetustissima exemplaria) publicată la Veneția, deoarece referințele biblice din Noul Testament de la Bălgrad din 1648 ar corespunde celor din această ediția a Vulgatei.

M. Rădulescu a sugerat că Simon Ștefan trebuie să fi folosit o ediție bilingvă (greacă și latină) similară celei publicate de Matthias Flacius în 1659.

Cea mai importantă sursă folosită de traducătorii NT de la Bălgrad a fost una dintre edițiile bilingve (greco-latine) publicate de reformatorul Theodor Beza. Noul Testament de la Bălgrad urmează deseori textul latinesc al lui Beza, chiar și când acesta se depărtează de înțelesul originalului grec.

Un exemplu relevant se găsește în Luca 1:30. Textul românesc („Nu te teame, Maria, că ești în dragoste la Dumnezeu”) transpune în mod fidel traducerea lui Beza („Ne time Maria: es enim in gratia apud Deum”), care este o interpretare a textului grec: Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.

Traducerea integrală a Noului Testament în limba română s-a făcut relativ târziu, la peste un secol după publicarea Noului Testament în celelalte limbi europene. În mod previzibil, ea a apărut într-un spaţiu românesc unde influenţa apuseană a fost mai puternică – Transilvania.

Contextul mai larg care a favorizat apariţia acestei prime traduceri în româneşte îl reprezintă influenţa calvinismului în această zonă. Dezastruoasa bătălie de la Mohács (1526) a creat premisele pătrunderii Reformei pe teritoriul Ungariei turceşti[1] şi a dus, ulterior, la formarea principatului Transilvaniei (1541), condus, o bună perioadă de timp, de principi de confesiune calvină.

Publicat la Alba Iulia în urma unui proces care s-a încheiat în 1648, această masivă realizare este asociată în mod reflex cu ideile din așa-numitele predoslovii (i.e. prefețe) care justifică apariția acestui produs, revoluționar pentru contextul religios românesc din secolul al XVI-lea.

„Rumânii nu grăiescu în toate țările într-un chip, încă neci într-o țară toți într-un chip“ și pentru buna înțelegerere a necesității de a avea un vocabular comun: „bine știm că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sînt buni carii îmblă în toate țărîle, așia și cuvintele acealea sînt bune carele le înțeleg toți“ – Simion Ștefan.

Traducerea are influențe mari din lumea catolică și protestantă.

”Aceasta încă vă rugăm să luați aminte că rumânii nu grăescu în toate țărâle într-un chip, încă neci într-o țară toți într-un chip. Pentr-aceea cu nevoe poate să scrie cineva să înțeleagă toți grăind un lucru unii într-un chip, alții într-alt chip. Au veșmânt, au vase, au altele multe nu le numescu într-un chip. Bine știm că cuvintele trebue să fie ca banii, că banii aceia sânt buni carii îmblă în toate țărâle, așa și cuvintele acealea sânt bune carele le înțeleg toți, noi derept aceaia ne-am silit de încăt am putut, să izvodim așia cum să înțeleagă toți,

iară să nu vor înțelege toți nu-i de vina noastră, ce-i de vina celuia ce-au răsfirat rumânii priîntr-alte țări, de ș-au mestecat cuvintele cu alte limbi de nu grăescu toți într-un chip.

Mai apoi de toate rugăm pre cetitorii ceștii cărți să nu ne giudece numai decăt până nu vor socoti izvoadele și veți afla pre ce cale am îmblat. Adevăr și noi oameni sântem și am putut și greși să va că am silit de încât am putut să nu greșim. Mai vârtos de toate prea acesta ne-am silit să ținem înțelesul Duhului Sfânt, că scriptura fără înțeles iaste ca și trupul fără suflet.

Aceasta poftim de la tatăl Dumnezău și de la Domnul nostru Iisus Hristos cum să vă înțelepțească Duhul Sfânt ca să înțeleageți voia Sfinției Sale și să faceți carele sânt scrise într-această carte spre slavă lui Dumnezău, și spre ispăseniia voastră, Amin.”

