Permis auto la categoriile A și B, fără examen teoretic. Noi reguli în Codul Rutier. Condițiile aprobate de Senat

Permis auto la categoriile A și B, fără examen teoretic: Legea privind eliminarea obligației de a susține examen teoretic pentru obținerea permisului auto la categoriile A și B, reexaminată, a fost aprobată, luni, de Senat.

Este vorba despre persoanele care dețin deja permis din categoriile A1 sau B1, care nu vor mai da proba teoretică, în anumite condiții.

Actul normativ, ce aduce modificări la Codul Rutier, a revenit la dezbateri în Parlament după ce șeful statului a cerut reexaminarea acestuia. A fost sesizată neincluderea unor condiții cerute de Directiva europeană din care s-a făcut transpunerea în legislația românească.

Permis auto la categoriile A și B, fără examen teoretic. Noile reguli

În forma adoptată de Senat, noile reguli vor fi:

”Persoanele care dețin permis de conducere categoria B1, obținut la vârsta de 16 sau 17 ani, sunt exceptate de la sisținerea probei teoretice pentru obținerea permisului de conducere categoria B,

cu condiția de a fi acumulat o experiență de minimum un an în conducerea unui vehicul din categoria B1 și de a îndeplini celelalte condiții prevăzute de lege”.

”Persoanele care au obținut permisul de conducere pentru categoria A1 și solicită obținerea categoriei A2 sau A sunt exceptate de la susținerea probei teoretice, dacă

în cazul obținerii categoriei A2, au acumulat o experiență de minimum 2 ani în conducerea unei motociclete din categoria A1

în cauzul obținerii categoriei A, au acumulat o experiență de minimum 2 ani în conducerea unei motociclete din categoria A2”

Pentru obținerea permisului din categoriile A și B, trebuie îndeplinite în continuare celelalte cerințe legale și trebuie susținută proba practică.

Proiectul de lege a fost transmis Camerei Deputaților pentru decizie finală.

