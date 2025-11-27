Connect with us

Eveniment

Permis auto la categoriile A și B, fără examen teoretic. Noi reguli în Codul Rutier. Condițiile aprobate de Senat

Publicat

acum 3 ore

Permis auto la categoriile A și B, fără examen teoretic: Legea privind eliminarea obligației de a susține examen teoretic pentru obținerea permisului auto la categoriile A și B, reexaminată, a fost aprobată, luni, de Senat.

Este vorba despre persoanele care dețin deja permis din categoriile A1 sau B1, care nu vor mai da proba teoretică, în anumite condiții.

Actul normativ, ce aduce modificări la Codul Rutier, a revenit la dezbateri în Parlament după ce șeful statului a cerut reexaminarea acestuia. A fost sesizată neincluderea unor condiții cerute de Directiva europeană din care s-a făcut transpunerea în legislația românească.

Permis auto la categoriile A și B, fără examen teoretic. Noile reguli

În forma adoptată de Senat, noile reguli vor fi:

”Persoanele care dețin permis de conducere categoria B1, obținut la vârsta de 16 sau 17 ani, sunt exceptate de la sisținerea probei teoretice pentru obținerea permisului de conducere categoria B,

  • cu condiția de a fi acumulat o experiență de minimum un an în conducerea unui vehicul din categoria B1 și de a îndeplini celelalte condiții prevăzute de lege”.

”Persoanele care au obținut permisul de conducere pentru categoria A1 și solicită obținerea categoriei  A2 sau A sunt exceptate de la susținerea probei teoretice, dacă

  • în cazul obținerii categoriei A2, au acumulat o experiență de minimum 2 ani în conducerea unei motociclete din categoria A1
  • în cauzul obținerii categoriei A, au acumulat o experiență de minimum 2 ani în conducerea unei motociclete din categoria A2”

Pentru obținerea permisului din categoriile A și B, trebuie îndeplinite în continuare celelalte cerințe legale și trebuie susținută proba practică.

Proiectul de lege a fost transmis Camerei Deputaților pentru decizie finală.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. gogu

    joi, 27.11.2025 at 08:43

    Păi el dacă e analfabet, cum să l pui să dea examen teoretic!

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 16 minute

Legea prosumatorilor va fi dezbătută la CCR, după sesizarea de neconstituționalitate a președintelui Dan
Evenimentacum O oră

Un bărbat dintr-un sat din Alba a învins în instanță compania de transport public din Cluj. A fost amendat că nu a capsat biletul
Actualitateacum 2 ore

1 Decembrie 2025, Ziua Națională la Alba Iulia: Programul zilei de 27 noiembrie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Actualitateacum 2 ore

1 Decembrie 2025, Ziua Națională la Alba Iulia: Programul zilei de 27 noiembrie
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 16 minute

Legea prosumatorilor va fi dezbătută la CCR, după sesizarea de neconstituționalitate a președintelui Dan
Economieacum 22 de ore

Hervis iese de pe piața din România. Magazinele din țară, vândute. Cine preia unitățile de vânzare a echipamentelor sportive
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Evenimentacum 2 zile

Simion și Georgescu vin la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vor fi prezenți în două părți diferite ale orașului, la aceeași oră
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat un nou clip alături de formația FITTONIA: Ce mesaj are piesa
Evenimentacum 2 zile

Concerte susținute de Corul de copii Theotokos și artiști invitați, la Alba Iulia și în Germania, de Ziua Națională. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 2 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum o zi

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Evenimentacum 2 zile

Noi reguli în secțiile ATI din spitale și clinici. Dotări obligatorii pentru anestezie, terapie intensivă și categorii de medici
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 ore

Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la cursuri. Calendar
Educațieacum 19 ore

Titularizare 2026: calendarul oficial al concursului. Când sunt înscrierile, inspecțiile la clasă și proba scrisă
Mai mult din Educatie