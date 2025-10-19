Connect with us

22 octombrie: Filmul „Legenda ursului alb”, prezentat la Palatul Cultural din Blaj



Publicat

acum 2 ore

Miercuri, 22 octombrie, la Palatul Cultural din Blaj va fi prezentat filmul ”Legenda ursului alb”. Este o poveste despre dragoste, lăcomie și curaj, plină de suspans, umor, muzică excepțională și peisaje uluitoare.

Filmul de Miercuri la Palatul Cultural din Blaj este animația norvegiană ”Legenda ursului alb”, regia Mikkel Brænne Sandemos. Proiecția va avea loc miercuri, 22 octombrie, ora 19.00.

Sinopsis:

Liv, o fată neînfricată, curioasă și aventuroasă, visează să plece de la casa din pădure. Când ursul polarValemon îi oferă familiei ei o șansă de a scăpa din sărăcie, cu condiția să plece împreună cu el, ea acceptă. Între cei doi începe să se formeze o prietenie plină de compasiune, una care s-ar putea transforma în ceva mai profund, pentru că Valemon nu este doar un urs – el este și un prinț blestemat de o vrăjitoare. Curajoasă și hotărâtă, Liv, alături de fermecătorii ei prieteni animale, pornește într-o călătorie pentru a înfrunta vrăjitoarea periculoasă și a-l salva pe prințul Valemon.

Premii: Premiul Cel mai bun film pentru copii la Amanda Awards, Norvegia, 2025.

Rating: Audiență generală.

Dublat în Ro.

Preț bilet: 10 lei – biletele se pot achiziționa în seara proiecției, de la Palatul Cultural, în limita locurilor disponibile.

