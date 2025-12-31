Mesaje de Anul Nou 2026: Cele mai haioase SMS-uri și mesaje pe WhatsApp de ”La mulți ani” pentru mămici, tătici și bunici

Mesaje de anul nou 2026, pentru bunicii mai glumeți. Cele mai haioase mesaje pe care le puteți trimite bunicilori pe WhatsApp sau SMS de Revelion 2026.

Anul 2026 bate la ușă, iar bunicii sunt printre cele mai importante persoane pe care le mai avem în viață, parte dintre noi. Drept urmare, trebuie le se trimitem minim un mesaj de La mulți Ani, fie prin SMS, fie prin WhatsApp.

Însă mesajele trebuie să fie haioase, pentru ca bunicii să se distreze când primesc urarea de ”La mulți ani” de la nepoți.

Mesaje haioase pe WhatsApp pentru bunici de Anul Nou 2026

La mulți ani de Revelion! Vă dorim sănătate multă și râs pe săturate, că de griji ne ocupăm noi.

An Nou fericit! Să vă țină cheful de glume mai bine decât prognoza meteo.

La mulți ani! Să aveți un an nou cu mai puține pastile și mai multe prăjituri

An Nou fericit! Să vă prindă anul la fel de veseli și puțin șugubeți.

La mulți ani de Anul Nou! Să vă doară doar de râs.

Vă dorim un An Nou cu sănătate, voie bună și povești spuse de zece ori.

An Nou fericit! Să fie anul cu mai multe zâmbete decât știri la televizor.

La mulți ani! Să aveți energie cât să ne țineți lecții tot anul.

An Nou fericit! Să nu vă lipsească pofta de viață și de glume.

La mulți ani de Revelion! Să vă prindă anul cu râsul pe buze și masa plină.

An Nou fericit! Să vă fie anul blând cu spatele și darnic cu bucuriile.

La mulți ani! Să aveți parte de zile bune și seri cu bancuri.

An Nou fericit! Să rămâneți la fel de simpatici și puțin neastâmpărați.

La mulți ani! Să fie anul nou cu mai puține griji și mai mult râs.

An Nou fericit! Să nu se termine poveștile și glumele.

La mulți ani de Anul Nou! Să vă fie anul ușor și cu chef de viață.

An Nou fericit! Să vă țină memoria pentru glume, nu pentru supărări.

La mulți ani! Să aveți un an nou în care să râdeți zilnic.

An Nou fericit! Să fie anul cu mai multe vizite și mai puține plângeri.

La mulți ani! Să vă prindă anul la fel de haioși.

An Nou fericit! Să aveți chef de glume în fiecare dimineață.

La mulți ani de Revelion! Să fie anul cu mult râs și liniște.

An Nou fericit! Să nu vă lipsească umorul.

La mulți ani! Să aveți energie cât pentru două generații

An Nou fericit! Să vă bucurați de fiecare zi, chiar și de cele ploioase

La mulți ani! Să fie anul nou pe gustul vostru.

An Nou fericit! Să rămâneți veseli și puțin ștrengari.

La mulți ani de Anul Nou! Să vă țină buna dispoziție tot anul.

An Nou fericit! Să fie anul cu zâmbete și povești.

La mulți ani! Vă dorim sănătate și mult chef de glume!

Cele mai haioase SMS-uri de Revelion 2026 pentru bunici

La mulți ani! Să vă țină sănătatea mai bine ca televizorul.

An Nou fericit! Să fie anul acesta cu mai puține pastile și mai multe zâmbete.

La mulți ani! Să aveți energie cât pentru două Revelioane.

An Nou fericit! Să vă prindă anul nou mai voioși ca anul trecut.

La mulți ani! Să vă bucurați de viață și de mâncare bună.

An Nou fericit! Să fie anul cu mai multe râsete și mai puține griji.

La mulți ani! Să nu vă doară nimic, cel puțin azi.

An Nou fericit! Să vă prindă anul cu chef de glume.

La mulți ani! Să fie anul nou mai blând cu genunchii.

An Nou fericit! Să nu se termine bateriile la telecomandă.

La mulți ani! Să vă țină sănătatea ca ceasul elvețian.

An Nou fericit! Să aveți poftă de viață și de cozonac.

La mulți ani! Să fie anul nou cu mai puține riduri și mai multe zâmbete.

An Nou fericit! Să vă prindă anul la fel de șugubeți.

La mulți ani! Să aveți zile bune și seri cu povești.

An Nou fericit! Să nu vă supere vremea și nici vecinii.

La mulți ani! Să vă țină memoria mai bine ca telefonul.

An Nou fericit! Să fie anul cu mai multe glume ca știri.

La mulți ani! Să aveți energie cât să ne puneți pe noi la punct.

An Nou fericit! Să nu se termine niciodată buna dispoziție.La mulți ani! Să vă fie anul nou pe plac.

An Nou fericit! Să vă prindă anul cu zâmbetul pe buze.

La mulți ani! Să fie anul cu mai mult râs și mai puțin oftat.

An Nou fericit! Să vă țină umorul tot anul.

La mulți ani! Să nu vă lipsească pofta de glume.

An Nou fericit! Să vă fie bine și ușor.

La mulți ani! Să fie anul nou plin de voie bună.

An Nou fericit! Să vă bucurați de fiecare zi.

La mulți ani! Să vă țină optimismul tot anul.

An Nou fericit! Să rămâneți la fel de veseli.

Mesaje haioase de Revelion 2026 pentru părinți

„Revelion 2026 pentru părinți: petrecerea începe la 22:00, se termină la 22:30 și continuă cu legănat copilul până la 02:00. La mulți ani!”

„În 2026 îmi doresc sănătate, răbdare și… să dorm o noapte întreagă. Măcar una 😂 La mulți ani, mămicilor și tăticilor!”

„Anul Nou vine cu rezoluții mari și somn puțin. Mult somn… pentru copil 😅 La mulți ani 2026!”

„Revelionul ideal în 2026: copilul doarme, artificiile sunt silențioase și părinții apucă să bea un pahar de șampanie. Visuri mari!”

„În 2026 să fim părinți mai relaxați, copii mai cuminți și cafeaua mai tare. La mulți ani!”

Mesaje amuzante de Revelion 2026 pentru mămici

La mulți ani 2026! Fie ca rimelul să nu mai curgă de oboseală și cafeaua să fie mereu caldă ☕😂

Revelion 2026: machiaj rapid, pijama festivă și somn la prima ocazie. La mulți ani, super-mămico!

În 2026 îmi propun să am mai mult timp pentru mine… imediat după ce adoarme copilul 😄 La mulți ani!

Mesaje haioase pentru tătici de Anul Nou 2026

La mulți ani 2026! Să avem copii sănătoși și telecomanda… măcar uneori 😅

Revelion 2026: tatăl face artificii pe telefon, copilul adevăratele artificii prin casă. La mulți ani!

În 2026 îmi doresc mai mult somn, mai puține jucării pe podea și aceeași familie minunată. La mulți ani!

Mesaje scurte și haioase pentru părinți de copii mici la noaptea dintre ani

La mulți ani 2026! Cu cearcăne, dar fericiți ❤️

Revelion 2026: un copil, două cafele, zero petreceri 😂

Să ne prindă 2026 obosiți, dar fericiți. La mulți ani

An Nou fericit! Să crească copiii mari și părinții… rezistenți 😄

