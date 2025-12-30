Connect with us

Masa de Revelion plină cu aperitive, mancare tradițională și fripturi vine la pachet cu peste 230 de E-uri, aditivi alimentari

acum 2 ore

Masa de Revelion plină de aperitive, fripturi și alte bucate alese vine la pachet și cu aditivi alimentari, adică E-uri. La o simplă întrebare, cu idei pentru masa de Revelion, răspunsul vine la pachet cu mai mulți aditivi alimentari. 

Mai pe scurt, o masă completă cu aperitive de Revelion, fel principal, dar și desert poate conține până la 231 de E-uri (aditivi alimentari), 50,25 grame de sare și 260,35 grame de zahăr. 

Cu toate acestea, puțini dintre noi ne gândim la numărul de aditivi alimentari, precum și la cantitatea de zahăr și sare pe care o consumăm în cadrul mesei de Revelion, transmit cei de la infocons.ro.

De exemplu, într-o cantitate de 100 de grame din fiecare fel de mâncare pot fi prezenți:

  • până la 231 de aditivi alimentari (E-uri);
  • 260,35 grame de zahăr, de peste zece ori mai mult față de limita zilnică recomandată de 25 de grame;
  • 50,25 grame de sare, adică de peste zece ori mai mult decât recomandarea zilnică a Organizației Mondiale a Sănătății.

Câte E-uri se regăsesc în aperitivele de Revelion

  • brânză topită, cu până la 9 E-uri, 7 grame de zahăr și 2,6 grame de sare, folosită adesea într-o varietate de umpluturi
  • bacon, cu până la 10 E-uri, 4 grame de zahăr și 1,5 grame de sare.
  • șuncă de Praga, cu până la 10 E-uri și 2,7 grame de sare.
  • crenvurști de pui, cu până la 10 E-uri, 1,5 grame de zahăr și 2,25 grame de sare.
  • platou cu brânzeturi, cu până la 4 E-uri sau aditivi alimentari, 11,92 grame de zahăr și 5,11 grame de sare.
  • Sosuri precum ketchupul, cu până la 6 E-uri, 24,8 grame de zahăr și 3,1 grame de sare,
  • muștarul, cu până la 6 E-uri, 34 de grame de zahăr și 6,5 grame de sare,
  • maioneza, cu până la 8 E-uri, 4,2 grame de zahăr și 2,67 grame de sare.

E-uri în preparatele tradiționale de Revelion

  • salată de boeuf, cu până la 17 E-uri, 3,22 grame de zahăr și 1,42 grame de sare;
  • piftie, cu până la 8 E-uri, 3,31 grame de zahăr și 4,35 grame de sare;
  • salată de murături, cu până la 8 E-uri, 5,2 grame de zahăr și 2,12 grame de sare;
  • pomana porcului, cu până la 7 E-uri, 1,5 grame de zahăr și 2,87 grame de sare;
  • jumări, cu până la 6 E-uri, 11,74 grame de zahăr și 2,5 grame de sare;
  • sarmale, cu până la 29 de E-uri, 16,47 grame de zahăr și 3,86 grame de sare.

E-uri în deserturi și băuturi

  • clătitele cu dulceață, cu până la 14 E-uri sau aditivi alimentari, 48,7 grame de zahăr și 2,23 grame de sare;
  • cozonacii pufoși, cu până la 19 E-uri sau aditivi alimentari, 31,98 grame de zahăr și 2,8 grame de sare;
  • înghețata, cu până la 11 E-uri sau aditivi alimentari și 31 de grame de zahăr.
  • băuturile energizante, cu până la 12 E-uri sau aditivi alimentari, 15 grame de zahăr și 0,5 grame de sare;
  • băuturile răcoritoare tip ceai, cu până la 8 E-uri sau aditivi alimentari și 0,06 grame de sare;
  • berea cu fructe, cu până la 10 E-uri sau aditivi alimentari, 2,81 grame de zahăr și 0,0059 grame de sare.

 

