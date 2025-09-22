22 septembrie, Ziua mondială fără mașini. Se încurajează deplasările pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun

În fiecare an, în 22 septembrie se sărbătorește Ziua mondială fără maşini. Obiectivul este de a descuraja, pe cât posibil, utilizarea automobilului personal sau de serviciu.

Se recomandă deplasarea cu bicicleta, mersul pe jos ori transportul în comun. Pe termen lung, se doreşte crearea comunităţilor în care atât magazinele, cât şi locurile de muncă să se afle în apropierea domiciliilor, la distanţe ce pot fi uşor parcurse în plimbare, potrivit Agerpres.

Iniţial, data la care era sărbătorită Ziua fără maşini a fost 17 iunie, stabilită de Asociaţia pentru Transport Ecologic din Marea Britanie, în 1997. Evenimentul era marcat pe plan local, în cadrul Săptămânii Transportului Verde. Un an mai târziu, francezii au avut ideea înfiinţării campaniei „În oraş, fără maşina personală!”.

Printre beneficiile care ar rezulta în urma renunţării pe scară largă la utilizarea repetată a autovehiculelor pot fi enumerate reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere, scăderea poluării şi descongestionarea traficului.

Pe plan european, Ziua mondială fără maşini este precedată, la iniţiativa Comisiei Europene, de Campania Săptămâna europeană a mobilităţii, care, în fiecare an, este programată între zilele de 16 şi 22 septembrie.

Un alt avantaj al alegerii transportului în comun este încurajarea unui stil de viaţă activ, deoarece majoritatea călătoriilor implică mersul pe jos sau cu bicicleta către, dinspre şi între staţiile de transport public.

