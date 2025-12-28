24 de ore de Cod Roșu de viscol la munte. Rafale de 120 de kilometri la oră

24 de ore de Cod Roșu de viscol la munte: ANM a emis, duminică, mai multe alerte meteo. Cea mai gravă este o avertizare Cod roșu de viscol, valabilă dimp de 24 de ore, de duminică dimineață până luni dimineață, în Carpații Meridionali și de Curbură.

În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic.

Potrivit ANM, vântul va sufla cu rafale de peste 120 km/h. Va determina scăderea vizibilității aproape de zero, potrivit Mediafax.

Cod portocaliu

Începând de duminică, ora 10.00, până luni la ora 2.00, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

Vezi și: Autoritățile se pregătesc pentru un episod de iarnă severă în România. Cod portocaliu și galben în aproape toată țara

În Carpații Meridionali la altitudini de până la 1700 m, precum și în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic și vizibilitate foarte redusă, iar vântul va avea viteze de 90…100 km/h.

Cod galben

În același interval, de duminică ora 10.00 până luni ora 10.00, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit. Temporar, vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Vântul va avea viteze de 50…70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de

3…8 cm.

În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm.

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h.

Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), în contextul avertizărilor meteorologice de Cod Galben și Cod Portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Ședința extraordinară a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop și a avut ca scop evaluarea riscurilor generate de un episod de iarnă autentică, anunțat pentru perioada 27–29 decembrie, transmite Mediafax.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News