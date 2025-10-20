25 octombrie: Lansarea cărții „Principii Transilvaniei”, de Teréz Oborni, la Palatul Principilor din Alba Iulia

Centrul Cultural Palatul Principilor vă invită la un eveniment de excepție: lansarea cărții „Principii Transilvaniei”, semnată de autoarea Teréz Oborni. Cartea este tradusă acum și în limba română.

Evenimentul va avea loc pe 25 octombrie 2025, ora 16:00, în Sala Dietei a Palatului Principilor Transilvaniei, situat pe strada Militari, nr. 4, Alba Iulia.

Misiunea principală a Centrului Cultural Palatul Principilor este de a scoate la lumină o epocă mai puțin cunoscută publicului autohton – perioada independenței Principatului Transilvaniei (aproximativ 1540-1690).

În acest sens, publicarea unor texte fundamentale, bine documentate și accesibile tuturor este esențială. Volumul „Principii Transilvaniei” răspunde perfect acestui obiectiv, oferind prima serie completă de biografii ale suveranilor Transilvaniei premoderne, în limba română. Cartea impresionează prin documentarea riguroasă, materialul ilustrativ bogat și citatele din sursele istorice de referință ale vremii, transmit organizatorii.

Autoarea Teréz Oborni

Autoarea, Teréz Oborni (n. 1960), cadru didactic și șef de secție la Institutul de Istorie din cadrul Centrului de Studii Umaniste al Universității „Eötvös Loránd” din Budapesta, este recunoscută drept principala autoritate în istoria Principatului Transilvaniei. Cu o carieră impresionantă, ea a publicat numeroase lucrări științifice și de popularizare pe această temă. Evenimentul va beneficia de prezența sa, oferind o oportunitate unică de a discuta direct cu autoarea.

Drepturile de publicare a ediției în limba română au fost cedate gratuit de Arhivele Naționale ale Ungariei și Fundația pentru Școală, iar traducerea și corectura au fost realizate cu profesionalism de echipa Centrului Cultural Palatul Principilor. Volumul, editat în colaborare cu aceste instituții, reflectă dorința de a face istoria locului accesibilă, păstrând intactele rezultatele cercetărilor publicate anterior în alte limbi.

Volumul poate fi deja achiziționat de la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia, situat în clădirea palatului princiar.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News