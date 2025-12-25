Connect with us

26 decembrie: Spectacolul „Bună veste gazdă-n casă”. Ansamblul „Doru' Munților” din Săsciori sărbătorește 3 ani de activitate

Publicat

acum 20 de minute

Ansamblul Folcloric „Doru’ Munților” din Săsciori organizează vineri, 26 decembrie, spectacolul „Bună veste gazdă-n casă!” care marchează 3 ani de activitate a ansamblului.

Spectacolul se va desfășura în a doua zi de Crăciun, de la ora 16:30, la Căminul Cultural din localitatea Săsciori. Spectacolul va fi transmis live pe pagina de Youtube a ansamblului.

YouTube video

Structura spectacolului este complexă, aducând în fața publicului obiceiuri tradiționale de iarnă, colinde tradiționale, cântece și jocuri populare, dar bineînțeles vor fi integrate și momente de divertisment. Spectacolul va fi prezentat de Andreea Bogdan.

Ansamblul Folcloric „Doru' Munților” din comuna Săsciori a fost fondat în toamna anului 2022, la inițiativa unor tineri talentați, sub coordonarea lui Vasile Petrișor, un iubitor de tradiții și de locurile natale. Ansamblul s-a format în jurul formației de Călușari din Săsciori, înființată în anul 2014 de Vasile Petrișor.

Grupul folcloric găzduiește un număr foarte mare de copii, tineri și seniori. Crezul după care acest ansamblu folcloric se ghidează este „Un popor fără tradiții este un popor fără viitor”.

Repertoriul ansamblului cuprinde o bogată colecție de jocuri populare din diverse zone etnofolclorice ale Transilvaniei. Prin activitatea artistică, dansatorii au oportunitatea nu doar de a descoperi și păstra tradițiile și obiceiurile locale, ci și de a-și dezvolta abilitățile personale și profesionale prin studiul dansului popular.

Până în prezent, ansamblul a organizat evenimente memorabile pentru comunitatea din Săsciori, cu sprijinul Primărie si Consiliului Local Săsciori si a Asociației Fii Satului Săsciori, a paticipat la evenimente televizate și a colaborator cu profesionalism cu interpreți de folclor locali și ansambluri folclorice din județul Alba. De asemenea, ansamblul a reprezentat cu mândrie comuna Săsciori la numeroase festivaluri și concursuri, reușind de fiecare dată să câștige aprecierea publicului.

