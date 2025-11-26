Connect with us

26 noiembrie: Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor. Ce nume se sărbătoresc în această zi

Publicat

acum 3 ore

Sfântul Stelian, cunoscut drept ocrotitorul copiilor, este prăznuit în Calendarul Ortodox pe 26 noiembrie.

Sfântul Stelian s-a născut în secolul al VI-lea, la Adrianopolis, în provincia Paflagonia din Asia Mică (pe teritoriul Turciei de astăzi), într-o familie foarte bogată.

Cunoscut drept protector al copiilor, este prezentat în tradiția creștină ca fiind sfințit încă din pântecele mamei sale și dăruit cu puritate și iubire, potrivit crestinortodox.ro.

Ajuns la maturitate, și-a împărțit averea celor nevoiași și a ales viața monahală. În dorința de a se dedica rugăciunii, s-a retras în pustie, unde a trăit într-o peșteră unde era hrănit de un înger.

Se spune că Sfântul Stelian a primit darul vindecării și îi ajuta pe oamenii suferinzi. Într-o perioadă în care o boală cumplită a lovit poporul, provocând moartea multor prunci, părinții întristați au început să-i ceară mijlocirea.

Tradiția spune că, prin rugăciunile adresate sfântului, copiii bolnavi au fost vindecați.

De asemenea, datorită rugăciunilor, unele mame au primit binecuvântarea de a aduce pe lume alți prunci.

Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul este pictat în mod obișnuit cu un copil în brațe, datorită misiunii sale de a-i apara pe cei mici și de a-i ajuta în mod special pe copiii bolnavi.

Sfântul Stelian. Semnificația numelui și cui să îi spui „La mulți ani”

Numele Stelian provine din cuvântul grecesc „stylos”, care înseamnă „stâlp”. Numele „Stela” înseamnă “stea, astru”.

Numele grecesc „Stylianos” își are originea în viața unui pustnic creștin, Simion, care a trăit în secolul al V-lea d.Hr și care și-a petrecut viața în vârful unui stâlp.

Astfel, pe 26 noiembrie le poți ura „La mulți ani” celor care poartă numele:

  • Stelian
  • Stelică
  • Steli
  • Stelu
  • Stănel
  • Steliana
  • Stelica
  • Stela
