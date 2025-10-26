Connect with us

Eveniment

26 octombrie, Sfântul Dumitru: semnificații și tradiții de respectat de ziua celui care aduce iarna

Publicat

acum 4 ore

26 octombrie, Sfântul Dumitru: semnificații și tradiții de respectat de ziua celui care aduce iarna. Sfântul Dumitru este sărbătorit anual pe 26 octombrie și reprezintă cel mai important eveniment religios al toamnei în calendarul creștin-ortodox. Ziua este marcată de numeroase tradiții și superstiții menite să aducă noroc și sănătate credincioșilor.

Conform tradiției populare, Sfântul Dumitru marchează începutul iernii. Se spune că, de la această dată, temperaturile încep să scadă, iar frunzele copacilor încep să cadă.

Viața Sfântului Dimitrie

Sfântul Dimitrie s-a născut în cetatea Solun, adică oraşul Salonic de astăzi din Grecia, şi provine dintr-o familie nobilă, fiind fiul guvernatorului acestei cetăţi.

Părinţii l-au botezat în taină şi l-au crescut în credinţa creştină, pe ascuns, de teama marilor prigoniri pornite de împăraţii păgâni împotriva creştinilor.

Atât faptului că provenea dintr-o familie de rang înalt, cât și datorită calităților sale, a reușit să ajungă la înalta funcție de consul în împărăţia romană.

Dimitrie, educat de părinţii săi și binecuvântat de Dumnezeu, a propovăduit credința și a venit în ajutorul oamenilor. După ce și-a pierdut părinții, și-a împărțit averea săracilor și le-a oferit adăpost orfanilor și văduvelor.

Faptele sale bune au ajuns la cunoștința împăratului Maximian, care a poruncit să fie torturat și aruncat într-o temniță întunecoasă. După noi acte de bunătate și binecuvântări, Dimitrie a fost ucis de sulițele soldaților la 26 octombrie 303.

La zece ani după moartea sa, în 313, când creștinismul a fost recunoscut ca religie de stat de împăratul Constantin cel Mare, pe mormântul Sfântului Dimitrie a fost ridicată o biserică.

De atunci, creștinii care vin să se roage aici au fost martorii multor minuni și vindecări atribuite Sfântului.

26 octombrie, Sfântul Dumitru: semnificații și tradiții

Sâmedru este numele popular al Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Tradiţia orală îl consideră patronul caselor, al păsărilor, animalelor şi deopotrivă garantul soroacelor.

În Ajunul sărbătorii Sfântului Dimitrie, în noapte de 25 spre 26 octombrie, se aprind focuri peste care copiii sar, pentru a fi sănătoși pe tot parcursul anului. Focul are și rolul de a alunga spiritele rele și de a încălzi sufletele celor adormiți.

Cele mai potrivite locuri pentru aceste acţiuni de „purificare”, erau cele din învecinătatea apelor, răspântiile şi în mijlocul satului. Aceste focuri erau cunoscute sub denumirea de „focurile lui Sânmedru”.

După ce focul se stinge, țăranii aruncă un cărbune în grădină, pentru ca aceasta să capete putere și să rodească bine în sezonul următor.

Sfântul Dumitru este considerat și ocrotitorul păstorilor, potrivit crestinortodox.

De Sfântul Dumitru poți afla cum va fi iarna

Astfel, pe 26 octombrie, ciobanii pot „prezice” cum va fi iarna. Ei pun cojocul în mijlocul turmei și observă ce oaie se așază pe el: dacă se culcă o oaie neagră, se prevede o iarnă blândă, iar dacă se așază o oaie albă, iarna va fi grea.

Un alt mod de a anticipa iarna este să urmărească comportamentul oilor dimineața, de Sfântul Dumitru:

  • dacă prima oaie care se trezește este albă și se îndreaptă spre sud, iarna va fi aspră;
  • dacă este neagră și merge spre nord, iarna va fi mai ușoară.

De asemenea, această zi marca și încheierea „soroacelor”, adică a înțelegerilor dintre stăpânii oilor și ciobani făcute la Sfântul Gheorghe, de unde și zicala: „La San-George se încăieră câinii, iar la Samedru se sfădesc stăpânii”.

De Sfântul Dumitru se angajau servitorii pentru diverse lucrări, iar stânele erau pregătite pentru iarnă. Țăranii mai aveau obiceiul de a tunde coama cailor până la trei ani, pentru ca părul acestora să fie frumos.

Totodată, în ziua de 26 octombrie, după ce se întorceau de la biserică, femeile văduve împărţeau daruri dedicate sufletelor morţilor (grâu fiert, colaci rituali, unt, brânză, lapte, nuci, prune uscate) rostind incantaţii şi rugăciuni pentru iertarea sufletelor celor trecuţi dincolo.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 16 minute

LIVE-VIDEO: Sfânta Liturghie arhierească și slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale – Catedrala Mântuirii Neamului
Evenimentacum O oră

ASTĂZI: Târgul Cepei, la Săsciori. Produse tradiționale și spectacol folcloric, în piața agroalimentară
Evenimentacum 2 ore

BNR lansează o monedă comemorativă dedicată lui Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere. Ce valoare nominală va avea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

FOTO: Drumul Pianului, în modernizare. Lucrări mai scumpe după modificarea TVA. Care este stadiul șantierului pe DJ 704A
Administrațieacum 3 zile

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Cum poate o persoană fizică să-și ceară insolvența. Cea mai mare datorie pentru care s-a aplicat legea
Economieacum 2 zile

Carrefour se pregătește să vândă toate magazinele din România. Ce motive invocă compania franceză
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 13 ore

Volei Alba Blaj, victorie împotriva formației Dinamo București, în etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin
Evenimentacum 19 ore

UPDATE VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – Politehnica Timișoara, 1 – 2. Derby de top, pe Stadionul Cetate
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Actualitateacum 2 zile

Comunicat: Descoperă gusturile lumii în România. Harta restaurantelor etnice
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 4 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 18 ore

Spitalele din România vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere. Înregistrările vor fi păstrate 60 de zile
Evenimentacum 22 de ore

VIDEO: Motivul pentru care foarte multe gravide aleg să își monitorizeze sarcina și să nască la spitalul din Sebeș
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 21 de ore

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum o zi

Elevii au intrat în vacanță, prima din anul școlar 2025-2026. Când începe al doilea modul de cursuri
Mai mult din Educatie