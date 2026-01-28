Peste 11.400 de intervenții ale ISU Alba, în 2025. Evaluarea activității, în prezența generalului de brigadă Constantin Florea

Peste 11.400 de intervenții ale ISU Alba, în 2025: Evaluarea activității desfășurate de ISU Alba în anul 2025 a avut loc miercuri, în prezența generalului de brigadă Constantin Florea, prim adjunct al Inspectorulu General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

De asemenea, au participat prefectul Nicolae Albu, președintele CJ Alba, Ion Dumitrel și șeful UPU, Aurel Crișan, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Prezentarea activității a fost făcută de șeful ISU Alba, Ovidiu Costea.

Principalele repere ale activității desfășurate în anul 2025, din punct de vedere operativ, au constat în:

23.191 apeluri alocate dispeceratului ISU Alba prin

11.419 intervenții - media zilnică a intervențiilor fiind de aproximativ 31/zi;

291 intervenții la incendii;

359 intervenții la incendii de vegetație (271 în anul 2024);

22 intervenții la inundații și fenomene meteo periculoase;

171 intervenții pentru asistență de persoane;

9.144 intervenții SMURD (8.806 intervenții în 2024, 8.089 intervenții in 2023);

1.432 alte intervenți;

Au fost asistate - 9.108 persoane

”Am folosit acest prilej pentru a transmite mulțumirile noastre tuturor colegilor pentru profesionalism, implicare și sacrificiile făcute constant, pentru siguranța cetățenilor” au transmis reprezentanții instituției.

