29 octombrie: „Toți o iubesc pe Touda” la ESTE Filmul de Miercuri din Blaj. O seară specială despre curaj și determinare

ESTE Filmul de Miercuri prezintă „Toți o iubesc pe Touda”, filmul regizat de Nabil Ayouch și prezentat în selecția oficială la Festivalul de Film de la Cannes. Proiecția va avea loc miercuri, 29 octombrie, de la ora 19:00 la Palatul Cultural din Blaj.

Sinopsis:

Touda are un singur vis: să devină Sheikha, artistă tradițională respectată, purtând mai departe forța poetelor marocane care au cântat despre rezistență și emancipare.

În fiecare seară cântă în barurile provinciale, sub privirile pofticioase ale bărbaților. Dar adevărata ei dorință e să părăsească satul natal pentru luminile Casablancăi, unde speră să fie recunoscută ca o veritabilă artistă și să-și construiască un viitor mai bun pentru ea și fiul ei.

Rating : nerecomandat sub 15 ani.

Română Preț bilet: 10 lei – biletele se pot achiziționa în seara proiecției, de la Palatul Cultural, în limita locurilor disponibile.

„ESTE Filmul de Miercuri @ Blaj” este un proiect organizat de Asociația ESTE FILM din Sibiu, în parteneriat cu Asociația Culturală In Ars Veritas din Blaj.

