29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului: care a fost primul mesaj transmis online

Ziua Internațională a Internetului, sărbătorită anual pe 29 octombrie, este dedicată recunoașterii și celebrării impactului și importanței internetului în viața noastră modernă.

Această zi este cunoscută și sub denumirile World Internet Day sau International Internet Day.

Demersul pentru marcarea acestei zile a fost iniţiat de Asociaţia Utilizatorilor de Internet. Cu prilejul summitului Societăţii Informaţionale, desfăşurat în noiembrie 2005, în Tunis, a fost propusă Organizaţiei Naţiunilor Unite instituirea Zilei mondiale a societăţii informaţionale care a devenit, ulterior, Ziua internetului la data de 29 octombrie, potrivit www.itu.int.

Internetul se numără printre cele mai importante invenții

Reţeaua de internet este considerată drept una dintre cele mai importante invenţii ale omenirii. La 29 octombrie 1969, într-un laborator al universităţii americane University of California (UCLA), absolventul Leonard Kleinrock i-a anunţat prin telefon pe Charley Kline şi Bill Duvall de la Universitatea Stanford că va trimite un mesaj prin intermediul unei reţele de internet.

Proiectul intitulat ”ARPANET” reprezenta o reţea finanţată de Departamentul American al Apărării care conecta patru terminale independente aflate la universităţile UCLA, Stanford, Utah şi California – Santa Barbara.

Cuvântul ”login” a fost transmis între două terminale cu ajutorul reţelei de internet, fiind primul mesaj trimis, în acest mod, în mediul online, potrivit www.theinternetday.com.

Acest eveniment a jucat un rol semnificativ în dezvoltarea și extinderea internetului.

Cu trecerea timpului, Internetul a evoluat și s-a răspândit pe scară globală, devenind un instrument esențial în viețile noastre de zi cu zi.

Cum a evoluat internetul

Anii 1960 – ARPANET : În anii 1960, Departamentul Apărării al Statelor Unite (Department of Defense) a început să dezvolte ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ca un proiect de cercetare militară. ARPANET a fost prima rețea de comunicații de tip pachet care a permis mai multor computere să comunice între ele.

: În anii 1960, Departamentul Apărării al Statelor Unite (Department of Defense) a început să dezvolte ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ca un proiect de cercetare militară. ARPANET a fost prima rețea de comunicații de tip pachet care a permis mai multor computere să comunice între ele. Anii 1970 – TCP/IP : În 1974, Vinton Cerf și Bob Kahn au dezvoltat protocolul TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), care a devenit baza pentru funcționarea internetului. Acest protocol a permis computerelor să comunice între ele pe rețele diferite.

: În 1974, Vinton Cerf și Bob Kahn au dezvoltat protocolul TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), care a devenit baza pentru funcționarea internetului. Acest protocol a permis computerelor să comunice între ele pe rețele diferite. Anii 1980 – Creșterea rețelelor: ARPANET a continuat să se dezvolte și să se extindă. Alte rețele, precum CSNET (Computer Science Network) și NSFNET (National Science Foundation Network), au fost dezvoltate și au extins infrastructura internetului. În această perioadă, au apărut și primele servicii precum e-mail-ul și FTP (File Transfer Protocol).

Când a devenit internetul accesibil publicului

Anii 1990 – Internetul pentru uz public : Internetul a devenit din ce în ce mai accesibil pentru public în anii 1990 odată cu lansarea primelor servicii comerciale de acces la internet. Între acestea se numără America Online (AOL) și Netscape Navigator, primul browser web popular. World Wide Web (WWW) a fost creat de Tim Berners-Lee, iar primul site web a fost creat în 1991.

: Internetul a devenit din ce în ce mai accesibil pentru public în anii 1990 odată cu lansarea primelor servicii comerciale de acces la internet. Între acestea se numără America Online (AOL) și Netscape Navigator, primul browser web popular. World Wide Web (WWW) a fost creat de Tim Berners-Lee, iar primul site web a fost creat în 1991. Anii 2000 – Boom-ul internetului : Internetul a devenit omniprezent în viața cotidiană a oamenilor din întreaga lume. Au apărut servicii de socializare, motoare de căutare și comercțul electronic. Rețele de mare viteză au înlocuit conexiunile dial-up, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a utilizării internetului.

: Internetul a devenit omniprezent în viața cotidiană a oamenilor din întreaga lume. Au apărut servicii de socializare, motoare de căutare și comercțul electronic. Rețele de mare viteză au înlocuit conexiunile dial-up, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a utilizării internetului. Anii 2010 și ulterior – Era dispozitivelor mobile: Internetul a devenit tot mai mobil, cu creșterea utilizării smartphone-urilor și a tabletelor. Tehnologii precum 4G și 5G au permis viteze de conectare mai mari.

În zilele noastre, internetul este un mediu esențial pentru comunicare, informație, comerț și divertisment. Astfel, internetul are un impact semnificativ asupra modului în care oamenii trăiesc și lucrează.

Așadar, conform celor mai recente statistici din 2025, aproximativ 5,56 miliarde de persoane utilizează internetul la nivel global, ceea ce reprezintă aproximativ 67,9% din populația lumii, potrivit datareportal.com.

