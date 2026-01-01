Cele mai căutate cuvinte în 2025, pe Dexonline. Explicația cuvântului din fruntea clasamentului

Termenii „sinecură”, „suveranitate” și „suveranism” au fost cei mai căutați de români pe Dexonline în 2025, arată bilanțul publicat de administratorii platformei pe pagina de Facebook. În fruntea clasamentului se află cuvântul „sinecură”, căutat de 134.000 de utilizatori.

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, „sinecură” reprezintă o slujbă sau o funcție bine plătită, care cere muncă minimă sau nu cere nicio muncă. Termenul este frecvent utilizat pentru a critica lipsa de merit sau de efort asociată cu obținerea unui beneficiu.

De asemenea, interesul public s-a concentrat și asupra termenilor „suveranitate” și „suveranism”, care ocupă locurile doi și trei în clasamentul căutărilor, fiind consultați de 120.000, respectiv 100.000 de utilizatori.

Platforma „dexonline” reprezintă transpunerea pe Internet a unor dicționare de prestigiu ale limbii române. Site-ul a fost creat și este întreținut de un colectiv de voluntari. Definițiile sunt preluate textual din sursele menționate (cu ortografia cu care au fost publicate), cu excepția greșelilor evidente de tipar, care au fost corectate.

Topul celor mai căutați termeni pe Dexonline în 2025

sinecură - 134.000 de căutări

suveranitate - 120.000 de căutări

suveran - 100.000 de căutări

pragmatic - 96.000 de căutări

reziliență - 90.000 de căutări

empatie - 90.000 de căutări

nonșalant - 81.000 de căutări

exhaustiv - 78.000 de căutări

care - 77.000 de căutări

ntur - 67.000 de căutări

paradigmă - 66.000 de căutări

ipocrit - 66.000 de căutări

efemer - 62.000 de căutări

celebritate - 62.000 de căutări

vulnerabil - 62.000 de căutări

