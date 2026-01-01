Eveniment
Cele mai căutate cuvinte în 2025, pe Dexonline. Explicația cuvântului din fruntea clasamentului
Termenii „sinecură”, „suveranitate” și „suveranism” au fost cei mai căutați de români pe Dexonline în 2025, arată bilanțul publicat de administratorii platformei pe pagina de Facebook. În fruntea clasamentului se află cuvântul „sinecură”, căutat de 134.000 de utilizatori.
Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, „sinecură” reprezintă o slujbă sau o funcție bine plătită, care cere muncă minimă sau nu cere nicio muncă. Termenul este frecvent utilizat pentru a critica lipsa de merit sau de efort asociată cu obținerea unui beneficiu.
De asemenea, interesul public s-a concentrat și asupra termenilor „suveranitate” și „suveranism”, care ocupă locurile doi și trei în clasamentul căutărilor, fiind consultați de 120.000, respectiv 100.000 de utilizatori.
Platforma „dexonline” reprezintă transpunerea pe Internet a unor dicționare de prestigiu ale limbii române. Site-ul a fost creat și este întreținut de un colectiv de voluntari. Definițiile sunt preluate textual din sursele menționate (cu ortografia cu care au fost publicate), cu excepția greșelilor evidente de tipar, care au fost corectate.
Topul celor mai căutați termeni pe Dexonline în 2025
- sinecură - 134.000 de căutări
- suveranitate - 120.000 de căutări
- suveran - 100.000 de căutări
- pragmatic - 96.000 de căutări
- reziliență - 90.000 de căutări
- empatie - 90.000 de căutări
- nonșalant - 81.000 de căutări
- exhaustiv - 78.000 de căutări
- care - 77.000 de căutări
- ntur - 67.000 de căutări
- paradigmă - 66.000 de căutări
- ipocrit - 66.000 de căutări
- efemer - 62.000 de căutări
- celebritate - 62.000 de căutări
- vulnerabil - 62.000 de căutări
