3-5 octombrie: Noaptea Albă a Galeriilor, la Alba Iulia. Activități artistice în spații convenționale și nonconvenționale. Program

Mai multe locații și spații cultural artistice din Alba Iulia își deschid porțile și ușile în perioada 3-5 octombrie, la Noaptea Alba a Galeriilor. Este vorba despre un eveniment național din care face parte și Alba Iulia.

Timp de trei zile mai multe locații din Alba Iulia vor avea activități culturale. De la expoziții, la discuții cu artiști și chiar ateliere de colaje.

Sala Unirii – Exopziție de pictură

Sala Unirii Alba Iulia se deschide pentru publicul iubitor de artă, în 3 nopți consecutive, sub egida Noaptea Albă a Galeriilor, cu o expoziție de artă unică, care așteaptă să fie vizitată.

Deschis:

18:00 – 00:00 vineri 3 octombrie

18:00 – 00:00 sâmbătă 4 octombrie

16:00 – 22:00 duminică 5 octombrie

Reveritus sum

Sala Unirii: sala centrală

În premieră, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia găzduiește o expoziție de grafică ce reunește lucrări semnate de unii dintre cei mai mari artiști ai secolului XX:

Pablo PICASSO, Georges BRAQUE, Marc CHAGALL, Salvador DALÍ, Henri MATISSE, Giorgio DE CHIRICO, Max ERNST, Hans HARTUNG, Wassily KANDINSKY, René MAGRITTE, André MASSON, Henry MOORE, Man RAY, Victor VASARELY și Ossip ZADKINE.

Lucrările provin din prestigioasa colecție a avocatului George Șerban, unul din cei mai importanți colecționari de artă modernă din România.

18:00 – Vechi și nou. Meșteșuguri tradiționale românești în interpretări moderne: II. Cusături. Broderie. Macrame.

Galeriile de artă: Expoziții de pictură

Artiștii din Filiala UAPR Alba vă așteptăm cu drag să ne vizitați, la galeria de artă din oraș.

Veți descoperi o expoziție realizată de mai multe generații de artiști și veți avea șansa să dialogați cu artiștii.

Program de vizitare:

Vineri, 3 octombrie → 18:00 – 00:00

Sâmbătă, 4 octombrie → 18:00 – 00:00

Duminică, 5 octombrie → 16:00 – 22:00

Intrarea este liberă.

Centrala 4 Expoziție de artă vizuală

Expoziție de grup „the point (of no return)” Centrala.4 deschisă începând de vineri de la ora 18.00.

Programul: vineri 3 octombrie și sâmbătă 4 octombrie între 18.00 și 00.00, iar duminică 5 octombrie între 16.00 și 22.00

„the point (of no return)” aduce împreună 12 artiști care răspund, acestei provocări, sub forme și medii diferite, în viziunea proprie.

Evenimentul cu nr. 5, din cele care au avut loc @Centrala.4, este ultimul din acest set și este inițiat în cadrul Noaptea Albă a Galeriilor, serile și nopțile când spațiul de pe Mihai Viteazul nr. 4 își deschide ușile încă o dată.

Atelier de colaje, la DeColaj

Două zile, două lumi: cărți poștale și vinyluri care prind viață prin colaj , tu creezi povestea.

Atelier DeColaj și alte avioane

Intrarea e gratuită și toată lumea e binevenită: copii, părinți, bunici, prieteni sau doar curioși.

Ce se întâmplă?

Vom face împreună ateliere de colaj (nu trebuie să știi nimic înainte, promiți doar să vii cu poftă de joacă).

Iar fiecare zi are tema ei:

Sâmbătă, 4 octombrie – ne jucăm cu imaginația și creăm cărți poștale pline de povești personale și mesaje de trimis în lume.

Program: 19:00 – 00:00 (7 seara – 12 noaptea)

Duminică, 5 octombrie – ne aventurăm în ceva special: colaje pe viniluri, un mix între artă, joacă, muzică și suflet.

Program: 16:00 – 22:00 (4 după-masa – 10 noaptea)

Așa că… hai să decupăm, să lipim și să ne jucăm cu imaginația!

Ne vedem la DeColaj, în weekendul de 4-5 octombrie – cu mic, cu mare, cu zâmbete și curiozitate

ATELIER DEColaj și alte avioane este un spațiu creativ dedicat explorării și vindecării prin artă.

La noi, colajul devine limbajul prin care fragmentele disparate prind sens, iar imaginația decolează în proiecte neașteptate, de la lucrări vizuale la experiențe artistice inedite.

Fiecare atelier este un punct de plecare pentru descoperire, vindecare și joacă creativă, un loc unde greșelile devin materiale, iar ideile prind zbor. Noi credem că arta nu are limite, doar piste de decolare.

Framm”s Atelier de pictură

Expoziție de pictură „Clipă și Culoare”, Crinela Cârlogea în cadrul Noaptea Albă a Galeriilor

Bucurați-vă de timp de calitate într-un spațiu rupt din istoria timpului, o clădire veche de peste 300 de ani în mijlocul Cetății Alba Carolina.

Vă așteptăm la Framm’s, aveți timp până în 2039. Expozițiile temporare de artă, concertele live şi băuturile de bună calitate sunt doar câteva din lucrurile pe care le veți găsi vizitându-ne.

Iridescent Gallery

Galerie de artă contemporană

Artist: Ștefan Nechimiș, Curator: Irina Hentea.

18:00 – 00.00 Vineri și sâmbătă

16:00 – 22:00 Duminică

Ceea ce „These empty shells are mine” încearcă să comunice prin aceste lucrări este senzația de febră din corp, atunci când boala preia controlul. O reacție la un stimul cu care ne confruntăm în viața noastră, o nedreptate.

O reacție pe care începem să o dizolvăm din ce în ce mai mult pe măsură ce evoluăm, făcându-ne victime ale unei versiuni mai civilizate a noastră. Încercăm din toate puterile să evităm febra, în loc să o lăsăm să ne curețe organismul.

Suntem disperați să ne convingem că nu trebuie să reacționăm (exagerat). Dar anumite persoane găsesc o deschidere undeva în cochiliile lor și reușesc cumva să reacționeze la o defecțiune a sistemului. Sunt lucruri și reacții la care noi doar visăm. Literalmente.

S-ar putea spune că sunt de fapt vise febrile, prin evoluția lor brutală. Dar nu este oare o reacție brutală exact ceea ce tânjim atunci când suntem supuși? Continuăm să ne convingem mintea că nu este așa, dar corpurile noastre ne spun altceva.

Carapacele noastre încep să tremure când suntem certați. Creierul nostru ne spune să nu ne mișcăm. Unii oameni au reușit să treacă peste acest segment. Îi putem judeca în multe feluri, dar trebuie să recunoaștem că reacția, la fel ca febra, este mai bună pentru a spune că ceva nu este în regulă cu corpul.

TuTu Coffee

Expoziție de artă contemporană ÎNTÂMPLĂRI a artiștilor Gențiana Bota, Antonio Luca, Adriana Popa, Arthur Bota.

Program:

3, 4 octombrie: 18:00 – 00:00

5 octombrie: 16:00 – 22:00

Șezi – Nopți în livadă

Artiști: Octavia Loiș, Lucian Loiș

Între 3 și 4 octombrie de la ora 18.00 până la ora 00.00 la Hăpria.

Brandul ȘEZI a luat naștere în 2014. De atunci, studiem fondul stilistic autohton, pentru a pătrunde în limbajul universal al simbolurilor. Armonia formelor din trecut ne inspiră, trăim în natură și îmbinăm imaginea prezentului cu arta trecutului, folosind tradiția ca punte de legătură.

Complexitatea proiectelor noastre atinge diverse domenii ale creativității, inclusiv sculptura și arta în lemn, arhitectura de interior, poezia, pictura, designul și designul grafic. În urmă cu trei ani, am creat un spațiu pentru suflet, realizat din materiale naturale, în stil propriu.

Pe o suprafață de 4000 de metri pătrați se află mai multe clădiri cu personalitate: atelierul de tâmplărie, două case tradiționale cu draniță pe acoperiș și o bucătărie de vară. Organizăm evenimente și ateliere de creație; întreaga noastră activitate se desfășoară aici.

