3 martie: Fostul președinte Ion Iliescu împlinește 92 de ani. Probleme de sănătate și apariții publice reduse, în ultimii ani

Se împlinesc 8 zile de când Rusia a invadat Ucraina. În timp ce bombardamentele continuă iar rachetele rușilor lovesc în zonele locuite de civili, delegațiile din cele două țări sunt așteptate joi la noi negocieri. Potrivit negociatorului rus Vladimir Medinski, o încetare a focului va fi discutată la aceste noi tratative. Reamintim faptul că prima rundă de negocieri desfăşurată luni s-a încheiat fără rezultat.

Ucraina s-a mobilizat cu un oarecare succes în apărarea marilor orașe, reușind totodată să atragă un larg sprijin internațional, Rusia fiind în prezent izolată diplomatic și economic. Ambele părți au suferit pierderi importante.

Un număr mare de refugiați a părăsit țara: Mulți dintre ei au venit, și continuă să o facă, în România, unde solidaritatea cu care au fost întâmpinați este copleșitoare. Vezi aici cum o familie din Ucraina și-a cunoscut rudele din Alba, pe care nu le-a văzut niciodată. Cum au fugit de război Irina și Filimon.

Ca o condamnare a acțiunilor Rusiei împotriva Ucrainei, zeci de companii au anunțat încetarea activității lor în Federația Rusă sau încetarea exportului produselor lor către Rusia. Printre aceștia se numără cei mai mari producători auto din lume: Volvo, Skoda, Volkswagen (oprește producția și în Federația Rusă), Cadillac, Chevrolet, Audi, GMC, Jaguar, Buick, BMW, Daimler divizia camioane; Honda, Mazda, Mercedes. De asemenea, Coca Cola, Apple, Adobe, Bolt, Boeing, Adidas, Lenovo, Nike, HP, Harley Davidson, Intel, AMD, FedEx, Maersk, DHL, UPS și mulți alții au refuzat să lucreze în Rusia. După Nintendo, Steam, PlayStation Store și Battle.net au încetat să accepte carduri rusești.

Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri o rezoluție prin care cere Rusiei să înceteze utilizarea forței în Ucraina și să își retragă trupele. 141 de state au votat pentru, cinci împotrivă (Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord și Eritreea) și 35 s-au abținut (printre acestea, China, India, Africa de Sud, Kazahstan, Pakistan, Iran, Irak, Cuba).

Ora 08:00 – Ucraina rezistă armatei invadatorilor ruși de mai bine de o săptămână. A opta zi a invaziei a început cu un raid aerian în multe orașe din Ucraina.

S-au auzit explozii la Kiev și Herson. Între timp, Tribunalul de la Haga a început deja o anchetă cu privire la crimele de război ale Rusiei împotriva Ucrainei, iar date despre acțiunile teribile ale invadatorilor din aproape 40 de țări au fost înaintate Curții Penale Internaționale.

Ora 03:00 – Armata rusă a bombardat orașul Harkov în timpul emisiunii unui jurnalist străin.

Filmarea arată explozii de obuze care pot fi văzute chiar în spatele jurnalistului american CBS, în timpul emisiunii.

Explosions in #Kyiv caught in the lenses of journalists’ cameras right in the middle of a reportage pic.twitter.com/gp75DT99FB

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022