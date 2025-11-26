Connect with us

Ghiduri pentru admiterea la facultate, publicate de minister. Informații actualizate pentru elevi, părinți, consilieri școlari

Ministerul Educației a pus la dispoziție ghiduri cu informații despre admiterea la facultate. Acestea pot fi folosite de elevi și părinții acestora, dar și de consilerii școlari.

Materialele oferă informații actualizate despre procesul de admitere, parcursul academic universitar, facilitățile pentru studenți și modalitățile prin care părinții și consilierii pot sprijini elevii în luarea unor decizii informate privind continuarea studiilor.

Potrivit ministerului, sunt prezentate modalitățile prin poate fi sprijinit un elev să ia o decizie informată, ce înseamnă învățământul superior în România și cum este organizat procesul educațional sau ce presupune procesul de admitere la facultate.

Admiterea la facultate Ghid practic pentru elevi

De la elev la student tot ce trebuie să stii

De la liceu la facultate ghid pentru consilieri si parinti

Ghid privind accesul în învățământul superior, AICI

Materialele au fost transmise inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, precum și Centrelor județene de Asistență și Resurse Educaționale (CJRAE/CMBRAE), pentru a fi integrate în activitățile de consiliere dedicate orientării elevilor către continuarea studiilor în învățământul superior.

Cele 4 broșuri au fost elaborate de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cu scopul de a sprijini tranziția elevilor către învățământul superior.

 

