Educație

Definitivat 2026: cum pot susține examenul persoanele care au fost în concediu de creștere a copilului

Publicat

acum 33 de secunde

Definitivat 2026: persoanele care s-au aflat în concediu pentru creșterea copilului au dreptul de a susține examenul pentru definitivat sau gradul didactic I sau II, la prima sesiune organizată după reluarea activității. Senatul a adoptat luni, în calitate de for decizional, o propunere legislativă în acest sens.

Proiectul mai acordă dreptul acestor persoane de a-și prelungi durata programului de studii universitare de doctorat cu durata concediului de creștere a copilului.

Propunerea legislativă este pentru completarea articolului 185 din Legea învățământului preuniversitar și pentru completarea articolului 62 din Legea învățământului superior.

Definitivat 2026: reguli pentru candidații care s-au aflat în concediu de creștere a copilului

”În cazul în care candidatul înscris la examenul pentru obținerea licențierii în cariera didactică/definitivare, precum și la examenul pentru acordarea gradului didactic II sau I, după data programării acestuia, intră la cerere în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap, precum și în concediu de acomodare, acesta are dreptul să continue inspecțiile sau, după caz, să susțină examenul la prima sesiune organizată după reluarea activității, fără a fi necesară reluarea inspecțiilor ori a altor probe sau examene deja efectuate în vederea înscrierii”, se arată în propunerea legislativă, potrivit Agerpres.

Programul de doctorat

Articolul 62 din Legea învățământului superior se modifică în sensul că ”în cazul întreruperii programului de doctorat pentru concediu de creștere a copilului (…), la cererea studentului doctorand, durata programului de studii universitare de doctorat se prelungește cu perioada concediului”.

Prevederile se aplică și în cazul concediilor succesive de creștere a copilului, indiferent de numărul nașterilor survenite sau al copiilor adoptați pe parcursul programului de doctorat, fiecare perioadă de concediu determinând întreruperea corespunzătoare și prelungirea duratei studiilor universitare de doctorat, mai prevede proiectul.

”Într-un context social și demografic care încurajează natalitatea și reconcilierea vieții de familie cu cea profesională, este esențial ca legislația educațională să se armonizeze cu legislația muncii, oferind protecție reală și eficace pentru doctoranzi și cadrele didactice care aleg să devină părinți. În absența unor astfel de reglementări, persoanele vizate sunt puse în fața unei alegeri nedrepte, între evoluția profesională și viața de familie, două componente care ar trebui să poată coexista în mod natural și echilibrat”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Calendar Definitivat 2026

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2025-2026:

  • până la 10 octombrie 2025 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ
  • 1-10 octombrie 2025 – Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București
  • 13-24 octombrie 2025 – Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar
  • 13-24 octombrie 2025 – Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
  • până la 29 mai 2026 – Efectuarea inspecțiilor de specialitate:
    • a) prima inspecție de specialitate până la 6 februarie;
    • b) a doua inspecție de specialitate până la 29 mai.
  • 2-15 iunie 2026 – Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică
  • 14 iulie 2026 – Susținerea probei scrise
  • 21 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale
  • 21-22 iulie 2026 – Înregistrarea contestațiilor
  • 22-26 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 27 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale
  • 27-29 iulie 2026 – Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați
  • 30 iulie-18 august 2026 – Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării
