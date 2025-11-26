FOTO SPAP Sebeș: Rețea de iluminat public, pe strada Industriilor din municipiu. Când vor fi finalizate lucrările

Pe strada Industriilor din Sebeș nu a existat o rețea de iluminat public. Pe această stradă funcționează societăți comerciale ce-și desfășoară activitatea pe trei schimburi, fiind societăți cu activități preponderent de producție, în zonă iluminatul fiind esențial, absența rețelei de iluminat public complicând în mod semnificativ traficul și activitățile comerciale.

Fără iluminat, vehiculele care transportă bunuri și angajații care se deplasează spre și dinspre locul de muncă se confruntă cu dificultăți și riscuri sporite, ceea ce poate duce la întârzieri și accidente.

Pentru realizarea rețelei de iluminat public stradal au fost necesare intervenții asupra postului de transformare din zonă prin înființarea unui punct de aprindere iluminat public, pentru asigurarea gradului de iluminare a zonelor conform clasificarii lor.

Iluminatul public trebuie să îndeplinească condiții lumino-tehnice, de siguranță a circulației, de estetică arhitectonică și de norme tehnice, în condițiile utilizării raționale a energiei electrice, a reducerii nivelului investițiilor și a cheltuielilor anuale de exploatare a acestor tipuri de instalații.

Investiția vizează pe de o parte îmbunătățirea calității sistemului de iluminat stradal pentru a corespunde normelor în vigoare, pe de altă parte scăderea consumului și cheltuielilor cu energie electrică prin montarea de corpuri de iluminat cu sursa de tip LED.

Lucrările se preconizează a fi finalizate în cursul acestei săptămâni.

