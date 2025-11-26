Connect with us

Actualitate

FOTO SPAP Sebeș: Rețea de iluminat public, pe strada Industriilor din municipiu. Când vor fi finalizate lucrările

Publicat

acum 44 de secunde

Pe strada Industriilor din Sebeș nu a existat o rețea de iluminat public. Pe această stradă funcționează societăți comerciale ce-și desfășoară activitatea pe trei schimburi, fiind societăți cu activități preponderent de  producție, în  zonă  iluminatul fiind esențial, absența rețelei de iluminat public complicând în mod semnificativ traficul și activitățile comerciale.

Fără iluminat, vehiculele care transportă bunuri și angajații care se deplasează spre și dinspre locul de muncă se confruntă cu dificultăți și riscuri sporite, ceea ce poate duce la întârzieri și accidente.

Pentru realizarea rețelei de iluminat public stradal au fost necesare intervenții asupra postului de transformare din zonă prin înființarea unui  punct de aprindere iluminat public, pentru asigurarea gradului de iluminare a zonelor conform clasificarii lor.

Iluminatul public trebuie să îndeplinească condiții lumino-tehnice, de siguranță a circulației, de estetică arhitectonică și de norme tehnice, în condițiile utilizării raționale a energiei electrice, a reducerii nivelului investițiilor și a cheltuielilor anuale de exploatare a acestor tipuri de instalații.

Investiția vizează  pe de o parte îmbunătățirea calității sistemului de iluminat stradal pentru a corespunde normelor în vigoare, pe de altă parte scăderea consumului și cheltuielilor cu energie electrică prin montarea de corpuri de iluminat cu sursa de tip LED.

Lucrările se preconizează a fi finalizate în cursul acestei săptămâni.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 45 de secunde

FOTO SPAP Sebeș: Rețea de iluminat public, pe strada Industriilor din municipiu. Când vor fi finalizate lucrările
Educațieacum 16 minute

Ghiduri pentru admiterea la facultate, publicate de minister. Informații actualizate pentru elevi, părinți, consilieri școlari
Economieacum 42 de minute

Venituri nedeclarate de zeci de milioane lei, de pe OnlyFans și alte platforme, descoperite de ANAF
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 2 zile

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 42 de minute

Venituri nedeclarate de zeci de milioane lei, de pe OnlyFans și alte platforme, descoperite de ANAF
Economieacum 19 ore

Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026. Ce spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Evenimentacum 14 ore

Simion și Georgescu vin la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vor fi prezenți în două părți diferite ale orașului, la aceeași oră
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat un nou clip alături de formația FITTONIA: Ce mesaj are piesa
Evenimentacum 15 ore

Concerte susținute de Corul de copii Theotokos și artiști invitați, la Alba Iulia și în Germania, de Ziua Națională. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 13 ore

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 2 ore

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Evenimentacum 20 de ore

Noi reguli în secțiile ATI din spitale și clinici. Dotări obligatorii pentru anestezie, terapie intensivă și categorii de medici
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 minute

Ghiduri pentru admiterea la facultate, publicate de minister. Informații actualizate pentru elevi, părinți, consilieri școlari
Educațieacum 16 ore

Definitivat 2026: cum pot susține examenul persoanele care au fost în concediu de creștere a copilului
Mai mult din Educatie