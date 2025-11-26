Restricții de circulație la Alba Iulia în perioada 29 noiembrie – 1 Decembrie, de Ziua Națională. Străzi vizate, parcări, program

Primăria Alba Iulia anunță restricții de circulație în mai multe zone din municipiu, în perioada 29 noiembrie – 1 Decembrie. Acestea sunt necesare pentru desfășurarea eveninentelor de Ziua Națională.

Sâmbătă, 29 noiembrie, vor fi restricții de trafic pentru repetițiile pentru parada militară din 1 Decembrie. Vor trei treceri ale coloanelor de tehnică militară și forțe terestre, pe un traseu ce cuprinde străzi din Cetate și centru. Duminică și luni vor fi evenimente anunțate în programul oficial.

Reprezentanții primăriei anunță că intervalele de timp pentru restricțiile de circulație ar putea suferi modificări, în funcție de desfășurarea evenimentelor.

Restricții de circulație la Alba Iulia, sâmbătă, 29 noiembrie 2025

între orele 11:30 – 17:00 pentru repetițiile ceremoniei militare – defilare ce se vor desfășura între orele 12:30-16:30 pe bd. Încoronării, bd. 1 Decembrie 1918, bd. Horea, str. Ghe. Pop de Băsești, str. Crișan, str. Cetății, str. Cloșca, str. Apulum, str. Izvorului, str. Dr. Ion Rațiu, str. Ion Agârbiceanu, bd. Transilvaniei (parcările Pasaj Bd. Transilvaniei), Calea Moților, str. Lalelelor, str. Unirii, str. Octavian Goga, str. 9 Mai, str. Brădișor, str. Cloșca, str. N. Bălcescu, str. Decebal, str. Aurel Vlaicu, str. Gemina, str. Brândușei (între str. Lalelelor și bd. Încoronării). Vor acționa polițiști de la IPJ Alba și polițiști locali.

între orele 11:30 – 23:00: str. Unirii (de la sens giratoriu în Cetatea Alba Carolina) – cu punct de acces organizat și operat de Poliția Locală Alba Iulia

între orele 09:00 – 23:00: Aleea Sf. Capistrano – de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății Alba Carolina.

Traficul pietonal va fi restricționat pe strada Muzeului între orele 16:00 – 17:30.

Restricții de circulație la Alba Iulia, duminică, 30 noiembrie 2025

între orele 13:00 – 14:30: bd. Ferdinand I (Gara CFR și Prefectura Alba), Piața Ion I.C. Brătianu, Piața Iuliu Maniu, str. Ardealului, str. Olteniei, str. București, str. Basarabiei, str. Frederic Mistral (ceremonial militar de depunere de coroane și jerbe de flori – statuile Ion I.C. Brătianu, Iuliu Maniu)

între orele 11:30 – 23:00: str. Unirii (de la sens giratoriu în Cetatea Alba Carolina) – cu punct de acces organizat și operat de Poliția Locală Alba Iulia

între orele 09:00 – 23:00: Aleea Sf. Capistrano – de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății Alba Carolina.

Traficul pietonal va fi restricționat în zona de desfășurare a ceremonialelor militare pe durata desfășurării acestora (statuile I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, Regele Ferdinand I și Regina Maria, Monumentul Unirii, Piața Tricolorului) și podul Unirii (de sticlă).

Restricții de circulație la Alba Iulia în 1 Decembrie 2025

între orele 08:00 – 17:00 pentru ceremonialul militar – defilare ce se vor desfășura între orele 14:00-16:00: str. Lalelelor și bd. 1 Decembrie 1918

între orele 10:00 – 17:00 pentru ceremonialul militar – defilare ce se vor desfășura între orele 14:00-16:00: bd. Încoronării, bd. Horea, str. Ghe. Pop de Băsești, str. Crișan, str. Cetății, str. Cloșca, str. Apulum, str. Izvorului, str. Dr. Ion Rațiu, str. Ion Agârbiceanu, bd. Transilvaniei (parcările Pasaj Bd. Transilvaniei), Calea Moților, str. Lalelelor, str. Unirii, str. Octavian Goga, str. 9 Mai, str. Brădișor, str. Cloșca, str. N. Bălcescu, str. Decebal, str. Aurel Vlaicu, str. Gemina, str. Brândușei (între str. Lalelelor și bd. Încoronării). Vor acționa polițiști de la IPJ Alba și polițiști locali.

între orele 09:00 – 23:00: str. Unirii (de la sensul giratoriu de la intrarea Cetatea Alba Carolina), str. Aurel Vlaicu, str. Crișan, str. Mihai Viteazul (zona CCS), Aleea Sf. Capistrano (de la bariera de acces în Cetatea Alba Carolina) – cu punct de acces organizat și operat de Poliția Locală Alba Iulia

între orele 09:00 – 23:00: Aleea Sf. Capistrano – de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății Alba Carolina

între orele 17:00 – 23:00: bd. 1 Decembrie 1918

între orele 11:00 – 18:00 – bd. Încoronării, bd. Horea, str. Ghe. Pop de Băsești, str. Cetății, str. Cloșca, str. Apulum, str. Izvorului, str. Dr. Ion Rațiu, str. Ion Agârbiceanu, bd. Transilvaniei (parcările Pasaj Bd. Transilvaniei), Calea Moților (str. Horea – bd. Revoluției), bd. Revoluției, str. Lalelelor, str. Pavlov, str. 9 Mai, str. Ștefan cel Mare, str. Septimius Severus, str. Vânătorilor, str. Toporașilor, str. Vasile Goldiș, str. Tache Ionescu.

În intersecțiile bd. Încoronării cu str. Ghe. Pop de Băsești, bd. Încoronării cu str. Brândușei, str. V. Goldiș cu bd. 1 Decembrie 1918, str. Cloșca cu bd. 1 Decembrie 1918, str. I. Agârbiceanu cu bd. Horea, str. Dr. Ion Rațiu cu bd. Horea, precum și Calea Moților cu bd. Horea, traficul va fi blocat cu autovehicule de mare tonaj în scop care vor asigura perimetru de siguranță.

Traficul pietonal va fi restricționat în zona Sălii Unirii pe durata desfășurării momentului „Primirea Soliilor”, Monumentul Unirii și podul Unirii (de sticlă) pentru ceremonialul militar între orele 10:30-14:00, zona pasajului pietonal inclusiv lifturile de acces pe durata desfășurării ceremonialului militar între orele 14:00 – 16:00. Accesul în zona Monumentului Unirii și zona oficială pentru parada militară va fi efectuat de reprezentați ai MApN și organizatori.

Parcări autorizate special. Unde-și pot lăsa mașinile cei care vin la Alba Iulia

Se instituie parcare pentru autovehicule autorizate special pe str. Unirii (lângă Hotel Cetate), respectiv parcarea aflată imediat după bariera de acces în Cetatea Alba Carolina. Se instituie parcări speciale pentru autocare în zona Aleea Sf. Capistrano (RYMA), str. Gh. Pop de Băsești (pe o bandă de circulație).

În situația în care locurile de parcare din municipiu vor fi ocupate, autovehiculele vor fi parcate după cum urmează:

pentru cei ce vin dinspre jud. Cluj și Mureș – banda 1 (longitudinal) de pe str. Al. I. Cuza, parcarea fosta ICRA, parcarea dintre Rekord și fosta ICRA, Talcioc (zona Hotel Tara), zona intrare RESIAL, intrarea în cartierul Bărăbanț;

pentru autovehiculele care vin dinspre jud. Sibiu și Hunedoara – banda 1 (longitudinal) str. Regimentul V Vânători, str. Viilor (parcarea Apulum SA), parcarea de pe DN1 – Hanul dintre Sălcii, DN1 – zona Albacher.

Autobuzele vor circula pe trasee speciale

Mijloacele de transport în comun (STP) vor circula pe trasee speciale în concordanță cu restricțiile de circulație aplicate. Se exceptează autospecialele IPJ, IJJ, SAJ, ISU, MApN, Crucea Roșie și autoturismele autorizate special care vor purta însemne distinctive. Se exceptează riveranii și angajații instituțiilor din zona Cetății Alba Carolina a căror acces se va permite pe baza legitimației de serviciu și cu obligativitatea de a nu stânjeni derularea manifestărilor prin parcare pe domeniul public.

În situația în care se constată că valorile de trafic de pe arterele din interiorul municipiului cresc considerabil și duc la crearea de blocaje rutiere, în special către zonele de desfășurare a manifestărilor, se vor institui restricții de circulație și în afara intervalelor orare menționate.

Măsurile specifice de restricționare a traficului rutier vor fi duse la îndeplinire de către Poliția Română în colaborare cu Poliția Locală Alba Iulia și Poliția Militară.

Se stabilește zonă pentru desfășurarea de activități comerciale / alimentație publică în Latura de Vest a Cetății. Programul de alimentare/aprovizionare a comercianților va limitat la intervalul orar: 05:00-08:00.

