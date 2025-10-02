Connect with us

3 octombrie, la Sebeș: cercetători din țară și străinătate prezintă lucrări și descoperiri de patrimoniu istoric în Transilvania

Vineri, 3 octombrie 2025, începând cu ora 10.00, la Sebeş se va desfășura cea de-a XVII-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania”. Vor participa zeci de cercetători, muzeografi și cadre didactice din țară și străinătate.

Manifestarea este organizată de Muzeul Municipal „Ioan Raica” şi Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş, cu sprijinul municipalității.

Vor participa 45 de cercetători, muzeografi, doctoranzi şi cadre didactice de la muzee şi universități din România și din străinătate, printre care:

  • Universitatea de Artă din Kyoto Japonia
  • Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
  • Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,  Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timișoara, Institutul de Arheologie și Istoria Artei
  • Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – filiala Cluj-Napoca
  • Muzeul Civilizației Dacice şi Romane Deva, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul Municipal Mediaș, Centrul Cultural Palatul Principilor Alba Iulia, Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara.

Publicații științifice, prezentare de carte

Deschiderea oficială a sesiunii de comunicări va fi în Aula Primăriei Municipiului Sebeș. Va fi prezentată una dintre publicațiile științifice editate de muzeu. Este vorba de anuarul științific al muzeului, Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, una dintre cele mai bine cotate reviste de specialitate din țară, ajunsă la cel de al șaisprezecelea număr.

Ulterior, Anca Băltan și conf. univ. dr. Radu Mârza (Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca) vor prezenta cartea lui Avram Mihai, Amintiri (ediție de Anca Băltan), publicată în anul 2024 la Editura Actual din Cluj-Napoca. Este vorba de o lucrare de memorialistică, care reunește patru caiete cu amintiri ale autorului, originar din Lancrăm (născut în 1897). Sunt relatate întâmplări, dar și evenimente foarte importante, începând cu anii copilăriei, trăite la Sebeș, și până în anul 1921.

În continuarea programului, începând cu ora 10.45, participanții vor vizita Cimitirul Evanghelic din Sebeș, unde sunt înmormântate numeroase personalități ale orașului, precum Viktor Roth, Hermann Meuselbach, Theobald Streitfeld, Michael Acker ș.a.

Lucrări pe patru secțiuni

Lucrările sunt prezentate pe patru secțiuni: Arheologie, Patrimoniu, Istorie medievală și modernă, Istorie modernă și contemporană. Acestea se desfășoară la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş și la sediul Primăriei Sebeș.

Comunicările participanților abordează teme de interes atât pentru istoriografia românească, cât şi pentru publicul pasionat de istorie, între care:

  • Depozitul de bronzuri de la Sebeșel (com. Săsciori, jud. Alba)
  • O statuetă a lui Apollo descoperită la Ocna Mureș
  • Detecția de metale între provocare socială și cooperare științifică. Situația bunurilor arheologice predate instituțiilor Statului Român
  • Breslele din Sebeş în secolele XIV-XVI, Istoria elitelor medievale în perioada sovietizării istoriografiei românești (1945-1948)
  • Ierarhii Bisericii în slujba statului. Protocoalele de porunci ale Parohiei ortodoxe Lancrăm (1808-1880)
  • Despre fratele celui pe care Chopin l-a iubit – Josef Filtsch (1813-1894)
  • Relația dintre Sava Henția şi Virgil Cioflec
  • Primele informații despre dinozauri în spațiul românesc
  • Infracțiuni sexuale pe teritoriul actualului județ Alba la începutul comunismului în România
  • Clerici ortodocși din zona Sebeșului sub represiunea comunistă: între stigmatul ideologic și adaptări contextuale
  • Cruci de hotar, de răscruce și de fântâni de pe teritoriul județelor Hunedoara și Alba
  • Primăverii, colț cu Trandafirilor. Casa Velican din Alba Iulia înainte de restaurare.

AICI, programul evenimentului.

Ultimele articole pe alba24
